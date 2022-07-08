MHP'li Gören'den bayram mesajı

Mesajında bayramların birlik ve beraberliğin, dayanışma ve yardımlaşma günü olduğunu belirten İzzet Gören, "Kurban Bayramı'na kavuşmanın, üzerimize vacip bir görevi bir kez daha yerine getirmenin manevi değer ve hazzını milletçe yaşıyor ve yaşatıyoruz. Bayramlar milli ve manevi değerlerin pekişmesine, dini şuur ve duygunun gelişmesine, sevgi ve saygı ruhunun güçlenmesine vesile olan müstesna ve özel günlerdir" ifadelerine yer verdi.

Gören mesajını şöyle sürdürdü:

"Bayramlar, kucaklaştığımız, dargınlarımızla barıştığım, yaşlıları, yetimleri, öksüzleri hatırladığımız kutsal günlerimizdir. Türkiye'nin bütün güzellikleri, mahalli ve milli bütün kazanımları göz nurumuz, gönül aşımız, yürek atışımız, meşale gibi yanan ve asla sönmeyecek ortak anımız, ortak mirasımızdır. Türk İslam alemin mübarek Kurban Bayramı, kutlar sevdikleriniz ile beraber güzel günler temenni ediyorum"