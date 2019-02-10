MHP'li kadınlar MHP'nin 50 yılını anlattı

MHP'nin 50'nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle, 50 yıllık partinin nerelerden geldiğine dair slayt gösterisi ve anlatımı ile gerçekleşen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek tarafından slayt gösterisi anlatılırken, duygu dolu anlara da sahne oldu. Slayt gösterisi sonrası bir konuşma yapan Kadın Kolları İl Başkanı Çiçek, “50 Yıldır bir çok badirelere ,tuzaklara, hainliklere uğradık. Bundan sonraki süreçte de bu aynı olacak. Ama Türklüğün kervanı asırlar evvel yola koyuldu. 50 yıl önce siyasallaştı ve toplumsallaştı. Milliyetçi Harekat Partisi kaynağını Ötüken'de bulmuş, anlamını Türk İslam Ülküsünden görmüş büyük bir destandır. Dile kolay 50 yılı geride bıraktık” dedi.

Çiçek, “Türklüğün kervanı asırlar evvel yola koyuldu. 50 yıl önce siyasallaşıp toplumsallaştı. Sonsuza kadar da bu ülkü kervanı yoluna devam edecek. Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da, fitneciler hiç durmayıp aleyhimize propaganda yapsalar da, evet, MHP ebediyete kadar vardır. Merhum Başbuğumuza, bir hilal uğruna hain saldırılar sonucunda toprağa düşen aziz ülkü şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.