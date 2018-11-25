MHP'li kadınlardan Alparslan Türkeş sergisi

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, milliyetçi hareketin lideri, merhum Alparslan Türkeş'in 100'ncü doğum yıl dönümü anısına MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından fotoğraf sergisi açıldı.

“Doğumunun 100'ncü yılında Başbuğ” ismiyle Soykan Meydanında düzenlenen serginin açılışına MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve partiler katıldı. Açılış konuşması yapan Başkan Çiçek, “Bulunduğu her yerde, Fikirlerini, davanı gururla savunuyor, ve yaşatıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi kadınları olarak milliyetçiliğini yaşatmaya ve hizmet etmeye yeminliyiz. Doğumunun 101. yılında Türk'ün Başbuğu Alparslan Türkeş 'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise “Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş tarihte örneklerine pek sık rastlanmayan müstesna şahsiyetlerden biridir” diye konuştu.