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MHP'li kadınlardan Doğu Türkistan sergisi

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve yönetimi Doğu Türkistan'daki Türklere yapılan zulme dikkat çekmek amacıyla resim sergisi açtı.

Soykan Meydanında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, “1 Ekim 1949 Doğu Türkistanlıların kara tarihi 69 yıldır, öz vatanlarında esaret altında yaşamak zorunda oldukları kara tarihin başlangıcı. Zalim Çinlilerin bayram yaptığı, kutlamalara katılmayan Uygur Türkü kardeşlerimizin zulümlere uğradığı, hapislere tıkıldığı kara gündür. 2016 yılı Mart ayından bu yana Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler insanlık adına utanç verici bir hal almıştır” dedi.

“Birleşmiş Milletlerin harekete geçmesi için kaç Türk'ün, kaç Müslümanın daha zarar görmesi gerekir” diyen Çiçek, “Ey dünya, Doğu Türkistan'daki zulme, soykırıma sessiz kalma” ifadelerini kullandı.  

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