İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP'li kadınlardan Türk Eğitim Sen'e ziyaret

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve yönetimi, Türk Eğitim Sendikasına Öğretmenler Günü münasebetiyle bir ziyaret gerçekleştirdi.


MHP Malatya Kadın Kolları Selma Çiçek'i Türk Eğitim Sendikası Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz ve yönetimi karşıladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü olması münasebetiyle gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan Başkan Çiçek, “Türk Eğitim Sendikası Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz nezaretinde tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde 'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygı değer unsurlarıdır' diyerek başlattığı bu kutlu yolda tüm eğitim camiasının 24 Kasım öğretmenler gününü canı gönülden kutlarım” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Eğitim Sendikası Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz ise, “Bir öğretmen verdiği eğitim ile milleti, özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum olarak yaşatır. Öğretmenlerimiz, gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak uydurarak, en önemli değerlerimiz ve istikbalimiz olan gençlerimizi zamanın gerektirdiği her türlü teknolojiden faydalanarak üretken bir toplum haline getirir” diye konuştu.


MHP Kadın Kolları ziyaret sonrası Türk Eğitim Sendikasına bağlı öğretmenlere karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.


24 Kasım Öğretmenler Günü vasıtasıyla gerçekleşen ziyarete, MHP MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve parti yöneticileri de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.