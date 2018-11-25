MHP'li kadınlardan Türk Eğitim Sen'e ziyaret

MHP Malatya Kadın Kolları Selma Çiçek'i Türk Eğitim Sendikası Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz ve yönetimi karşıladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü olması münasebetiyle gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan Başkan Çiçek, “Türk Eğitim Sendikası Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz nezaretinde tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde 'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygı değer unsurlarıdır' diyerek başlattığı bu kutlu yolda tüm eğitim camiasının 24 Kasım öğretmenler gününü canı gönülden kutlarım” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Eğitim Sendikası Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz ise, “Bir öğretmen verdiği eğitim ile milleti, özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum olarak yaşatır. Öğretmenlerimiz, gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak uydurarak, en önemli değerlerimiz ve istikbalimiz olan gençlerimizi zamanın gerektirdiği her türlü teknolojiden faydalanarak üretken bir toplum haline getirir” diye konuştu.

MHP Kadın Kolları ziyaret sonrası Türk Eğitim Sendikasına bağlı öğretmenlere karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü vasıtasıyla gerçekleşen ziyarete, MHP MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve parti yöneticileri de katıldı.