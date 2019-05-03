MHP'li kadınlardan Türkçülük Günü etkinliği

Program öncesi bir konuşma yapan Başkan Çiçek, "Türkçe düşünenler, Türkçe konuşanlar, sevdaları, rüyaları duaları Türkçe olanlar. Yılda bir defa da olsa Türklük ve Türkçülük dava ve kaygıları olan insanların bir araya getirmeye vesile olan bugün bizler için çok önemli ve özeldir. Bizleri bir araya getiren bu kutlu günü, 3 Mayıs Türkçüler bayramını kutluyor, binlerce yıllık Türklük ülküsünü edebiyata, teknolojiye, yöneticilikle, hoşgörüyle, savaşla, sevgiyle, mücadeleyle, hayatıyla, beyniyle bu günlere taşıyan adlı adsız bütün ülkü devlerini rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Programa MHP Malatya İl Muhasip Ömer Selvi, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Türk Eğitim Sendikası Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz, Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ve çok sayıda vatandaş katıldı.