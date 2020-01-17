MHP'li vekiller nakliyeci esnafının sorunları için çözüm istediler

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, nakliyeci esnafı ile ilgili son zamanlarda yapılan düzenlemelerde bazı aksaklıkların olduğunu ifade ederek dijital takometre uygulamasının tekrar gözden geçirilmesi ve kamyoncu esnafının ucuz mazot başta olmak üzere imkanlarının genişletilmesini istedi.

Aralarında MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun da bulunduğu MHP'li 15 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'de düzenledikleri basın toplantısında nakliyeci esnafın sorunlarının çözülmesini istedi.

Burada konuşan Milletvekili Fendoğlu, nakliyeci ve kamyoncu esnafının son günlerde yaşadığı sıkıntıların artarak devam ettiğini belirterek “Bizler de onların seslerine kulak verip, sıkıntılarını gidermek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Özellikle dijital takograf uygulaması, ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemi, e fatura, mazot fiyatları, SGK ve Bağ-Kur primleri, araç muayenesi egzoz pulu, ehliyet, SRC, K belgesi, garaj ücreti, yol ücreti gibi birçok zorunlulukla mücadele eden kamyoncu esnafımız bunlarla mücadelenin yanında ailelerinin geçimini de sağlamaya çalışıyorlar” dedi.

Yapılan düzenlemelerin tamamı üzerine karşı olmadıklarını ifade eden Fendoğlu, “Ancak bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi sırasında yani ülkemizin sosyolojik yapısına tam uyum sağlanması noktasında bir takım sorunlar olduğunu görmekteyiz. Yani nakliyeci ve kamyoncu esnaflarımızın halihazırdaki yaşadıkları sorunlar tam aşılmamışken yeni bir külfet getirmesini engellemekten bahsediyorum” ifadelerine yer verdi.

Dijital takograf uygulamasının İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatı ile 10 Temmuz 2020'ye kadar ertelendiğini de anımsatan Fendoğlu, “Fakat şoför esnafımızın büyük çoğunluğunu mağduriyete sevk edecek bir uygulama şu anki haliyle. 2015 yılından itibaren başlanılan bu dijital takograf uygulaması şoförlerimize günlük 9 saat sefer saati getiriyor. Avrupa'da hala analog takograf yaygın iken ve mevcut yol şartlarında Avrupa'da 9 saatte 800 kilometre mesafe kat ediyor şoförler. Ülkemizde 9 saatte ortalama 300-350 kilometre yol alabilmektedir. İşte ülkemiz şartlarına uyumalı derken bundan bahsediyoruz. Şoför esnafımız günlerce sürecek yol kat ediyorlar. Evlerine ekmek ulaştırmak için bir de tam altyapısı oluşturulmamış sistemleri uygulamaya kalktığımızda esnafın üzerine bir yük daha binecektir” şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kaçak taşımacılığı engelleme amacıyla ulaştırma elektronik takip destek sistemi olan U-Etds geçiş sürecine de değinen Fendoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sistemde altyapısı henüz oluşturulmamış ve bu eksiklikten dolayı 1 Ocak 2024'e kadar ertelenmiştir. Kamyoncu esnafımız bu sistem ile yük aldığı zaman 6 saat içerisinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirmesi gerekiyor. Fakat mevcut halde esnafımız neyi nereye bildireceğiz diyorlar. Çünkü bir altyapı mevcut değil. Altyapısı mevcut olmayan bu sistem şoför esnafımıza sıkıntı yaşatır. Aynı şekilde e fatura sistemi de esnafımıza sorunlar yaşatacağı görünüyor. Burada bilgisayar kullanmasını bilmeyen birçok esnafımız mevcut, sadece kamyoncu esnafımız değil bakkalından, nalburcusuna, birçok alanı ilgilendiriyor bu durum burada da bir düzenlemeye acilen gidilmelidir”

Taşımacılık sektöründe 530 bin yetki belgesi ve toplamda da 1 milyon 350 bin kayıtlı taşıt olduğunu dile getiren Milletvekili Fendoğlu, kayıt dışılığın da önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Bu sorunların tamamının bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini belirten Fendoğlu, “Mazot fiyatları ile mücadele eden kamyoncu ve şoför esnafımıza ucuz mazot imkanı sağlanmalı. Esnafımızın Bağ-Kur ve SGK primleri ile emeklilikteki prim gün sayısı indirilmeli. Şoför esnafımıza bir defaya mahsus ÖTV'siz araç imkanı sağlanmalıdır” diye konuştu.