Millet kıraathanesi ilgi odağı oldu

Kıraathanenin raflarında 15 bin adet eşsiz eserin yer aldığını belirten Başkan Çınar, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesini çıkarmanın tek yolunun; hayatın merkezine okumayı ve bilimsel araştırmaları yerleştirmekle mümkün olacağını dile getirdi.

Zaviye mahallesinde hizmete giren Millet Kıraathanesini ziyaret ederek, ders çalışan gençlerin yanı sıra kitap, dergi ve gazete okuyup sohbet eden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çınar, okumanın her yönüyle insanı zenginleştiren temel unsur olmakla birlikte toplumun bütün alanlarda gelişmesi ve ilerlemesine katkı sunduğunu ifade etti.

Millet Kıraathanesinin zengin kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyarak bilgi dağarcıklarını geliştiren gençlerle sohbet eden Çınar, eğitim, kaynaşma ve sosyalleşme yuvası olması umuduyla hayata geçirdikleri Millet Kıraathanesinin kısa sürede amacına ulaşmış olduğunu görmekten bir hayli memnun kaldığını söyledi.

Millet Kıraathanesi projesinin kentlerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz önem ve desteği Millet Kıraathanesi gibi önemli bir yatırımla taçlandırdık. Bizler ilk emri ‘ Oku' olan bir dinin mensupları olarak Cenab-ı Allah'ın ilk emrini yerine getirmekle sorumluyuz. Ülkemizi, kentimizi ve yaşamımızı daha iyi anlayabilmek ve sorgulayabilmek için okuma kültürümüzü artırmamız lazım. Yerel yönetimlere okuma kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi noktasında önemli görevler düşmektedir. Okuyana ve okumaya değer vermek, insanımızın kitaba rahat ulaşımını sağlamak, kitap okumak için mekanlar oluşturmak öncelikli vazifelerimiz arasındadır.4,5 yıllık hizmet dönemimizde ilçemizin eğitim, kültürel ve sosyal gelişimini kalıcı yatırımlarla gelecek kuşaklara taşımak adına çok ciddi yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri uyguladık. Yeşilyurt Kent Konseyimiz, Yeşilkonaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimiz, Kadın Yaşam ve Spor Merkezimiz, bu yıl beşincisine ev sahipliği yaptığımız Yeşilyurt Kitap Yurdu projemiz, ulusal ve uluslar arası paneller ve konferanslarımızla ilkokul çağından üniversiteye kadar çocuklarımıza, gençlerimize ve bayanlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Merkezlerimizde akademik programların yanı sıra kültür, sanat ve spor dallarında ücretsiz kurslar vererek çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadleri arasında yer alan Millet Kıraathanesini Malatya'da ilk kez Yeşilyurt'ta hizmete sunmanın ayrı bir gururunu yaşamaktayız. Millet Kıraathanemize 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin ilgi göstermesi bu yatırımın ne kadar doğru olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Millet Kıraathanesine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çınar, “ Teknolojik gelişmelerin çok hızla geliştiği günümüz dünyasında her yaştan vatandaşımızı daha fazla kitapla buluşturmak, okumaya teşvik etmek, kendi aralarındaki sohbetleri ve fikir alış verişlerini daha nezih alanlarda yapmalarına yardımcı olmak adına hizmete sunduğumuz Millet Kıraathanemiz açıldığı ilk günden beri çok yoğun ilgi görüyor. Bilgisayarda oyun oynayarak ya da internette zaman geçirerek, televizyon karşısında zaman kaybederek büyüyen bir neslin yetişmesine engel olmak için çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması gerekmektedir. Üç kat üzerinden hizmet veren kıraathanemizin zengin içerikli kütüphanesinden tüm hemşehrilerimiz ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Kitabını okuyup dersine çalışan, günlük gazete ve dergilerini okuyan hemşehrilerimize çay ve keklerimizi ücretsiz bir şekilde ikram ediyoruz. Gençlerimiz çok rahat ve nezih alanlarda kitaplarını okuyup derslerini çalışırken, oyun bölümlerinde ise satranç başta olmak üzere zeka gelişimine katkı sunan oyunlar oynayarak zamanlarını faydalı geçiriyorlar. Öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerini, iletişim ve sosyal becerilerinin geliştirmelerini istiyoruz. Okumak insanın kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktadır. Vatandaşlarımızın günlük gazete ve dergilerini okudukları mekanların doluluk oranının yüksek olması hepimizi sevindirmektedir. Ders çalışmak isteyen, kitap okumayı seven tüm vatandaşlarımızı kıraathanemize davet ediyorum. Kendine özgü bir konseptte hizmet eden kıraathanemiz, kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimi kucaklayıcı bir anlayış ile düşünüldüğü için her yaşa hitap ediyor. Selamlaşmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğimizin yeni buluşma adresi olarak ön plana çıkan, kentimizin sosyal ve kültürel yönden gelişimine artı değerler katan Millet Kıraathanemizin sayısını üçe çıkartacağız. Gedik Kültür Evimizde 7/24 hizmet verecek şekilde hizmete sunacağımız 2.Millet Kıraathanemizden sonra 3.Millet Kıraathanemizi de restorasyonu devam eden Tarihi Konaklarımız içerisinde halkımızın hizmetine açacağız. Bütün yatırımlarımızda olduğu gibi Millet Kıraathanesi projemizde Yeşilyurt'ta yaşamanın ayrıcalık ve farklılık olduğunu tüm hemşehrilerimize hissettirmektedir” diye konuştu.