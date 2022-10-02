Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'ya yakışır modern ve günümüz şartlarında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kütüphane kazandırıyor. Önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Millet Kütüphanesi bitme aşamasında.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'ya kazandırılacak olan Millet Kütüphanesi toplamda 13 bin 300 metrekare kapalı olana sahip. Altı otopark olarak planlanan ve bodrum, zemin artı 2 kat olarak inşa edilen Millet Kütüphanesinden her yaş gurubundan öğrenci faydalanabilecek. Kanalboyu eski Atatürk Kız Lisesi yıkılıp yerine yapılan Millet Kütüphanesindeki çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan, “ Bilindiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanımızın vurguladığı gibi ilimizde kütüphanemiz yoktu. Bu anlamda Başkanımız ilimizin sorunlarıyla alakalı çok ciddi gayretler göstermekte ve bu anlamda da kütüphanemizin Malatya'ya kazandırılması noktasında çok ciddi bir emek sarf edip inşaatımızı tamamlama noktasına getirdik. Bu anlamda Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda kütüphane inşaatımızın sonlarına geldik. Yaklaşık 13 bin 300 metrekare kapalı alanımız var. Kütüphane inşaatımızın alanı 8 bin metrekare. 5 bin 500 metrekare kapalı otoparkımız yer almakta. Kapalı otoparkımız Başkanımızın daha önce belirttiği gibi afet gibi durumlarda sığınak olarak kullanılabilecek bir durumda. Bununla alakalı sadece kütüphanemizdeki otoparkımız değil kent meydanımızın altına yapacağımız otopark ve millet bahçemizdeki otopark, hepsi sığınak olarak kullanılabilecek nitelikte. Kütüphane inşaatımızda dış cephe ve içerideki işlerimizin sonlarına yaklaşmış durumdayız. En kısa zamanda inşaatımızı tamamlayıp gençlerimizin ve istifade edecek herkesin hizmetine açmayı planlıyoruz. Başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.