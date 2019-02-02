AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti'nin bugüne kadar hizmet ve eser siyaseti yaptığını belirterek, “16 yılda AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığına, Türkiye'yi nereden nereye getirdiğine eserleri şahittir" dedi.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte Şahnahan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Tüfenkci, burada mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade etti. 31 Mart seçimlerinin Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydeden Tüfenkci, "31 Mart seçimlerinde ilimizde, ilçemizde kendimizi yönetecek, bize hizmet getirecek belediye başkanlarını seçeceğiz. AK Parti bugüne kadar hizmet, eser siyaseti yaptı, projeleriyle öne çıktı. Yalan dolanlarla, iftiralarla, algılarla siyaset yapmadı, eserleriyle siyaset yaptı. 16 yılda AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığına, Türkiye'yi nereden nereye getirdiğine eserleri şahittir. Birileri görmek istemese de, ısrarla inkar etmeye. Örtmeye çalışsa da esasında millet geçtiği yoldan, içtiği sudan, soluduğu havadan bunu fark ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyüme noktasında her yıl bir milyon gence istihdam sağlarken, üretimi artırdığını dile getiren Tüfenkci, yeni yeni iş sahaları açma noktasındaki gayretleriyle herkes tarafından takdir edildiğini belirtti.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kısa bir zaman kaldığını belirten Tüfenkci, “AK Parti'nin adayını tanıyorsunuz. Mehmet Çınar bu işin ehli, yıllarca yerel yönetimlerde yer aldı, meclis üyeliği var, bu dönem belediye başkanı olarak görev yaptı. İnşallah önümüzdeki dönemde de sizlerin ve bizlerin desteğiyle Yeşilyurt ilçemizi daha güzelleştirme, büyütme ve geliştirme noktasında kendisinden hizmet bekleyeceğiz. Başkanımız gece gündüz çalışan, içinizden çıkan bir kardeşimiz. Yeşilyurt'u, şehrimizi tanıyan bir kardeşimiz. İnsanları tanıyor. Sorunlarınızı rahatlıkla anlatacağınız bir kardeşimiz. Dolayısıyla bu kardeşimize de desteğinizi göstermenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletin hizmetin en güzeline layık olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Milletimizin 15 Temmuz'daki duruşunu hepimiz hayran hayran hatırlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Tüfenkci, arıtmanın hem organize sanayi bölgesi hem de Şahnahan için önemli olduğunu belirterek, "Projesi bitti. Bu dönem içerisinde onu da takip ederek, sözümüzü yerine getireceğiz. Bakanımızla bir araya gelip, arıtmayı gündeme getireceğiz" dedi.

Yeni dönemde Mehmet Çınar ile Yeşilyurt'ta çok daha güzel hizmetlerin yapılacağını dile getiren Tüfenkci, "AK Parti, hizmet partisidir. AK Parti, lafla değil yaptıklarıyla ortaya çıkan bir parti. Yaptıklarımızda bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, daha sonra Şahnahan Yeşilkonak'ta Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen eğitimde başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.