Milletvekili Çakır halk günü toplantısı yaptı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği halk günü toplantısına AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile parti yöneticileri de katıldı. Toplantı öncesi gündemi değerlendiren Çakır, “Parlamentoda yoğun bir dönem var, Cumhurbaşkanlığı sitemine uyum yasalarının görüşüldüğü bir süreçle birlikte bütçenin önümüzdeki hafta meclise gelmesi ile birlikte yoğun bir çalışma olacak. Bir aylık süreçte belediye başkanları aday adaylığı süreçleri ve bunların belirlenme sürecindeki bir yoğunluk var. Ama bunlara rağmen bizler haftada en az 3 gün Malatya'da oluyoruz. Malatya'ya gelince de hem esnafımızı, hem STK'larımızı, hem kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ederek Malatya-Ankara arasında sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Bir yandan esnaf ve mahalle gezilerini yapıyoruz ama bu günü da ayrı bir gün olarak vatandaşımıza özel istek ve taleplerini burada dikkate alarak çözmeye gayret ediyoruz" dedi.

Eski devlet hastanesinin yerine yeni bir hastane yapılacaktı, ihale iptal edildi, tasarruf tedbirleri kapsamında ihale askıya mı alındı, Sorusuna Çakır, ”Devlet hastanesinde inşaatı devam eden Kadın doğum, çocuk, fizik tedavi hastaneleri ile birlikte diş hastanelerinin tamamlanması sonrasında fiziki anlamda çok güzel bir hastaneye kavuşacağız. Ama daha önceki Battalgazi'de bulunan hastanemizin kapasitesi büyütüldü, 300 yatağa çıkarıldı ve son derece modern donanımlı bir hastane ihale aşamasındayken ihalesi sadece ötelendi diyebiliriz. Dolayısıyla 2019 yılı içerisinde tekrar ihaleye çıkacak ve iptal edilme, ertelenme gibi bir şey söz konusu değil. O hastane oraya yapılacak. Ama sadece süre anlamında ihale süresi biraz uzatıldı” şeklinde konuştu.

Kernek Caminin yenisi yapılmadan eskisinin yıkılmasına ilişkin sorulan soruya ise Çakır,”Kernek'teki cami hem küçük hem de incelendiği zaman caminin dayanıksız olduğunu da göreceksiniz. İncelenip, bakılacak ve depreme dayanıklı bir yapı olmadığını ben biliyorum. Ama bu tekrardan bir gözden geçirilmeli. Kernek'te bir düzenleme yapılıyor. Kernek'in bir tarafına bakıldığında park alanı içerisinde kalıyor. Oradaki konutların kaldırılması ile orada büyük bir park oluşuyor. Orada ayrıca bir müzemiz var ve bir cami yapılacak. Cami Kernek meydanı ile birlikte aslında bütünleşmiş olacak. Kernek'in o ilk dönemlerine baktığımızda Malatya nüfusunun 100 bin nüfuslu olduğu dönemler gibi değil artık. Malatya artık merkez nüfusu ile 700 binlere yakınlaştı. Dolayısıyla Kernek'in de genişletilmesi ve düzenlenmesi gerekiyordu. O çalışma kapsamında yapıldı. Oradaki müze de kaldırılacak. Müze yeri de belediyemizin civarında tahsisi yapıldı, büyük ihtimalle de orada bir müze yapılacak. Haliyle bu kentteki düzenlemeleri, kentin dokusunu bozmadan oradaki mevcut ortak kullanım alanlarını da büyüterek düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Yeni bir cami yapılmadan orayı yıkmak oradaki insanları mağdur olur. Onun için yapıldıktan sonra kaldırılması planlanmış” diye konuştu.