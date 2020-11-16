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Milletvekili Çakır ve eşi koronaya yakalandı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve eşinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.


Milletvekili Ahmet Çakır, Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabında duyurdu. Çakır, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin, inşallah... Dua eder, dualarınızı beklerim" ifadelerini kullandı.

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