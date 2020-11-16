Milletvekili Çakır ve eşi koronaya yakalandı

Milletvekili Ahmet Çakır, Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabında duyurdu. Çakır, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin, inşallah... Dua eder, dualarınızı beklerim" ifadelerini kullandı.