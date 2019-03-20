Milletvekili Çakır ve Kahtalı seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yerel seçim çalışmaları kapsamında Beydağı Devlet Hastanesi civarı ve Eğitim Araştırma Hastanesi karşısındaki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Çakır, ziyaretlerinde 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin önemine değinerek, verilecek her oyun önemli olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Yeni Malatya Gazetesini ziyaret ederek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Kahtalı, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsatarak, 31 Mart'ta il ve ilçeleri yönetecek başkanları seçeceklerini ifade etti.

Yeni bir düsturla 'gönül belediyeciliği' ile 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri gideceklerini dile getiren Kahtalı, "Yeni hedeflerle birlikte cumhurbaşkanımızın belirttiği 11 kriter var. İnşallah belediye başkanlarımız bu kriterlere uygun çalışıp hem ilimize hem de ülkemize hizmet edecekler” şeklinde konuştu.

Kahtalı, güvenlik anlamında hükümet olarak büyük gayretlerinin olduğunu ifade ederek, "Terörle mücadelede gerek sınır içi gerekse de sınır dışındaki operasyonlarla, ülkemize gelebilecek her türlü tehdidini ortadan kaldırmak için güvenlik güçlerimiz büyük bir çaba sarf ediyor. Malatya'mızda da Özel Harekat Eğitim Tesisi kurulacak. 2 bin 500 gencimiz orada eğitim alacak, bu Malatya'mız açısından çok önemli. Bununla ilgili yer tahsisi yapıldı” diye konuştu.