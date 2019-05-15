Milletvekili Çakır'dan çok sert borç tepkisi

Malatya Büyükşehir eski belediye başkanı olan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, belediye meclisinde açıklanan 1 milyar 808 milyon 206 bin TL'lik borç açıklamasına tepki göstererek, “Hiçbir iktisadi teorinin açıklayamayacağı ve hiçbir aklıselimin kabul edemeyeceği iyi niyetten yoksun açıklamalarla saygıdeğer kamuoyumuz yanıltılmıştır. Yapılan bu algı operasyonlarının faillerini önce Rabbimize sonra da aziz hemşehrilerimizin maşeri vicdanlarına havale ediyorum” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, kamuoyuna açıklanan Malatya Büyükşehir Belediyesi borcu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 2 dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapan Çakır, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ilk meclis toplantısında borcun 1 milyar 778 milyon 257 bin TL olarak açıklandığını ancak sonrasında CHP M Meclis Grubunun verdiği soru önergesine karşılık ise verile yazılı cevapta bu borcun 1 milyar 808 milyon 206 bin TL olarak revize edildiğini anımsattı.

Bu borcun sadece Büyükşehir Belediyesi'nin değil, MASKİ ve 7 şirkete ait toplam borç olduğunun açıklandığını dile getiren Çakır, “Öncelikle açık ve net bir şekilde ifade etmeliyim ki, asla, gerçeklerle örtüşmeyen, hiçbir muhasebe mantığı ile de izah edilemeyecek, art niyetle, bilinçli ve sistematik bir şekilde hazırlanarak saygıdeğer kamuoyumuzla paylaşılan sözde borç rakamları açıklanırken, kamuoyunda, Malatya Büyükşehir Belediyemizde, büyük yolsuzluklar yapıldığı, belediyemizin iflas ettirildiği, batırıldığı, yönetilemez bir hale getirildiği algısı oluşturulmak istendiği aşikardır” ifadelerine yer verdi.

Bu algı operasyonuna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da dört elle sarıldığını ifade eden Çakır, “Malatya Büyükşehir Belediyemizde büyük bir yolsuzluk olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet etmiştir. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya Hodri Meydan diyorum. Eğer iddialarınızı ispat etmezseniz ve iddialarınıza dair elinizde tek bir belge varsa ve bunu da ilgili Cumhuriyet Savcılarımızla paylaşmazsanız müfterisiniz” dedi.

Açıklamasında 9 yıllık başkanlık görevi sürecince Malatya'ya kazandırılan hizmet ve yatırımlardan da bahseden Çakır, “Bu hizmetlerimizden tek kelime edilmeden, kamuoyunun dikkatinin iyi niyetten yoksun bir şekilde abartılarak hazırlanmış, gerçeklikle yakından uzaktan alakası olmayan, hayali borç rakamlarına çekilmesi gerçekten çok manidardır. Bilinçli ve maksatlı olarak titiz bir laboratuvar çalışması ile hazırlandığı aşikar olan, hayal ürünü açıklamalar ile maalesef şahsım, değerli, fedakar ve cefakar mesai arkadaşlarım ile mensubu olmaktan onur duyduğum AK Partimiz, kamuoyumuz nezdinde rencide edilmek suretiyle töhmet altında bırakılmak istenmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında kamuoyuna açıklanan borç miktarının hatalı olduğunu da ifade eden Çakır, “MASKİ ile Türk Ticaret Kanuna ve serbest piyasa koşullarına göre işletilen 7 şirketimizin yapmış oldukları ticari faaliyetlerden doğan alacak verecekleri ve rutin ödemeleri de borç hanesine yazılmış ve bütün bu sözde borçlar Malatya Büyükşehir Belediyemizin günü geçmiş borcuymuş gibi kamuoyuna yansıtılmıştır. Yapılan açıklamalarda, bununla da kalınmayıp şirketlerimizin bilançolarındaki aktif-pasif değerlendirmesi kasıtlı olarak çarpıtılmış, maalesef sadece bilanço pasiflerindeki borç ve ödeme kalemleri, kamuoyu ile paylaşılmıştır. Buna mukabil, aktifteki kasaları, bankalardaki nakit durumları, müşteri alacakları, çekleri ve mevcut stokları dikkate alınmamıştır. Bir kamu kuruluşu olan Büyükşehir Belediye bütçe sistemi ile şirket muhasebe mantığı bilinçli bir şekilde karıştırılarak maalesef büyük bir algı operasyonuna imza atılmıştır. Büyükşehir Belediyemizin borcu kamuoyu ile paylaşılırken, kanunu, mevzuatı ve bütçesi ayrı olan müstakil tüzel kişiliğe haiz bir kurum olan MASKİ'nin borçları ile Türk Ticaret Kanuna ve serbest piyasa koşullarına göre işletilen 7 şirketimizin yapmış oldukları ticari faaliyetlerden doğan alacak verecekleri ve rutin ödemelerinin de bir borçmuş gibi Büyükşehir Belediyemizin sözde borcuna yansıtılması tam bir garabettir. Malatya Büyükşehir Belediyemizin borcu 31 Mart 2019 günü itibari ile borcu 801 milyon TL'dir. Ve yine aynı tarih itibari ile de 80 milyon tahakkuk etmiş alacağı vardı. Hesap açık ve net bir şekilde ortadadır. Borç alacak denkleminde Büyükşehir Belediyemizin borcu 721 milyon TL'dir. Hiçbir iktisadi teorinin açıklayamayacağı ve hiçbir aklıselimin kabul edemeyeceği iyi niyetten yoksun açıklamalarla saygıdeğer kamuoyumuz yanıltılmıştır. Yapılan bu algı operasyonlarının faillerini önce Rabbimize sonra da aziz hemşehrilerimizin maşeri vicdanlarına havale ediyorum” diye konuştu.