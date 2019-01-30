Milletvekili Çakır'dan meslek odalarına ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya'da Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Milletvekili Çakır, beraberindeki partililerle birlikte ilk olarak Kimya Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Temsilcisi Mehmet Ali Tutar, “Hem belediye başkanlığı döneminde Malatya'ya hizmet noktasında her koşulda bizlerin destekçisi oldunuz. Şuanda da milletvekilli olarak meclis de kimya mühendislerinin sıkıntılarını anlatacağımız biri oldunuz” dedi.

Kimya Mühendisleri Odasının bir kamu kurumu statüsünde görev yaptığını dile getiren Tutar, Malatya'da bir kimya organize sanayi bölgesi kurulması noktasında gerekli alt yapı ve fizibilite çalışmasına başladıklarını söyledi. Teknik anlamda yerel aktörlere ve hükumete destek ve bilgi paylaşımında bulunacaklarını belirten Tutar, kurulacak bir kimya sanayi bölgesinin kente de ekonomik olarak ciddi kazanımlar getireceğini ifade etti.

Milletvekili Ahmet Çakır ise, aktif olarak fikir üretebilen ve şehirle ilgili çalışan meslek odalarına teşekkür ederek “AK parti halkın içinden çıkan bir parti. Sadece bu seçim süreçlerinde yapılan bir ziyaretler ve çalışmalar değil, her zaman sahada olarak çözüm üretilebilen ve halkın sorunlarını birebir dinleyen bir partiyiz. Bu çalışmalarda temel amacımızı AK Parti'yi en iyi şekilde temsil etmektir” şeklinde konuştu.

31 Mart'ta yapılacak bir yerel seçimin olduğunu belirten Çakır, “Yerel seçimlerin, şehirlerin gelişmesinde ve kalkınması noktasında büyük sorumlulukları var. Dolayısıyla seçeceğimiz değerli başkanlarımızla özellikle AK Parti, bu konuda biz hizmet partisi hizmet anlayışıyla tüm başkanlarımız sahaya iniyorlar. Bu süreç içerisinde bu ziyaretlerimizle birlikte hemşehrilerimizin şehirde olması gereken değişiklikleri ve önerilerini dinleme fırsatı buluyoruz. Malatya son dönemlerde çok hızlı büyüyen bir şehir. Buna daha ivme katacak bir seçime gideceğiz. Sizlerden gelen önerilerde bizim için önemli.” diye konuştu.

Çakır ve beraberindekiler daha sonra Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek ve yönetimini ziyaret etti.

Burada ilk olarak söz alan Şube Başkanı Fevzi Çiçek, meslek odalarının aynı zamanda toplumu ilgilendiren tüm konularda da çalışmalar yapan kurumlar olduğunu dile getirerek “Tarımdan konuşurken ekonomiyi yok saymanın mümkün olmadığı gibi, tarım alanlarını yada şehri planlarken insan yaşam alanlarını dolaylı olarak planlıyorsunuz” dedi.

Kenevir ekiminin serbest olacak olması ile ilgili de konuşan Çiçek, bu konuda çiftçinin desteklenmesi ve üretimin ise pazarlanma ve piyasaya sürülmesi noktasında çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Milletvekili Çakır ise, AK Parti hükumetleri döneminde, tarım alanlarında bir çok destek sunulduğunu aktararak, Malatya özelinde kayısı başta olmak üzere tarımsal desteklerden bahsetti.

Malatya'nın bir tarım şehri olduğunu da kaydeden Çakır, “Biz bir yandan tarımı geliştirirken, bir yandan da sanayiyi de geliştirmek zorundayız. Haliyle kayısıya bağımlıktan ziyade, biraz daha alternatif ürünlere de yönelmemiz gerekiyor. Bizler belediye başkanlığı döneminde de, açtığımız tarım fuarları ile özellikle tarımın yeni teknolojilerle buluşması anlamında önemli katkılar sunduk” şeklinde konuştu.

Malatya'nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kayısı ile ilgili de son dönemlerde ciddi adımlar atıldığını kaydeden Çakır, kayısının daha ileri seviyelere götürülmesi adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.