Milletvekili Çakır'dan MGTC'ye ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret ederek gündeme dair açıklamalarda bulundu. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde adayların belirleme sürecinin tamamlandığını belirten Çakır, “Adaylarımız belli oldu aslında. Ama bunun duyurulması Genel Merkezi'miz bir program dahilinde olacak. Büyük bir ihtimalle ayın 20-21'i gibi de Ankara'da genel bir toplantı yapılacak” dedi. Malatya'da AK Parti'nin yerel seçimde daha da güçleneceğini kaydeden Çakır, “Bugüne kadar bakıldığında gerçekten belediyecilik, yerel kalkınma AK Parti belediyecilik anlayışıyla hep çalışan, hizmet belediyeciliği, bu dönemde bir gönül belediyeciliği esas alan bir çalışma yürütüyoruz. Neticede ayın 15'ine kadar büyük ihtimalle bütün adaylarımız belli olmuş olur. Bu belki bölge bölge, belki toplu olarak açıklanacak ama en doğru adaylarla yola çıkmış olacağız. Aslında bütün aday adaylarımız birbirinden kıymetli. Ama bir kişi gösterilecek” şeklinde konuştu.

“2019'da büyümeye devam edeceğiz”

2019 yılının Türkiye'nin gelişmesinde, kalkınmasında, huzur ve istikrarı için güzel bir yıl olmasını temenni eden Çakır, 2019 yılında da ülkenin ekonomik olarak büyümeye devam edeceğini söyledi. geride bıraktığımız 2018 yılında gelişen ekonomik saldırıların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin ekonomi kurmaylarının kararlı tutumlarıyla savuşturulduğunu kaydede Çakır, “Gerçekten hiçbir ülkenin böyle bir uluslararası finans çevrelerin de bulunduğu birçok yapının ve siyasi desteği olan bir ekonomik saldırının altından hiçbir ülke gerçekten bunda başarıyla çıkamazdı” ifadelerine yer verdi. Hükumet olarak aldıkları kararlarla ekonomik saldırıların etkisini en aza indirmeye çalıştıklarını ve bunda da başarılı olduklarını ifade den Çakır, “Şu anda belki faiz oranlarının yüksekliği önümüzde ciddi manada bir etken ama bu da hızlı bir şekilde 2019'un ilk çeyreğinden sonra enflasyonda ciddi bir düşüş bekleniyor. Haliyle bu düşüşle birlikte hem enflasyondaki faiz oranındaki düşüş hem enflasyonun düşüşü ekonomimin de hızlı bir şekilde toparlanmasına vesile olacak” dedi.

“Terörün bir tehdit olmasını en aza indirmiş olacağız”

2018 yılında bir yandan da teröre karşı başarılı mücadeleler verildiğini de belirten Milletvekili Çakır, “Şu anda da yine Münbiç'te ordumuzun almış olduğu tedbirler var. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle, sınırlarının ötesinde yaptığı operasyonlarla artık Türkiye'ye karşı terörün bir tehdit olmasını en aza indirmiş olacak. Dolayısıyla bütün bu mücadelelerle birlikte inşallah 2019 yılı hem ülkemize huzur, barış ve istikrar getirir hem de dünyaya, insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Gerçekten yerel basının işi çok kolay değil”

Önümüzdeki hafta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olduğunu da anımsatan Çakır, “Bu vesileyle de haftaya burada olamayacağımızdan dolayı basınımızı ziyaret ederek hem çalışan gazetecilerin gününü kutlamak hem istişarelerde bulunmak hem de bir ziyaret yapmak amacıyla da bugün Cemiyetimizi ziyaret ediyoruz. Bizler yerelden sorumluyken de siyaset içerisinde bulunduğumuz müddet içerisinde de Malatya'daki basınımızla çok yakın temas içerisindeydik. Gerçekten yerel basının işi çok kolay değil. Çünkü az bütçelerle yapılan işler. Belki genel manada baktığımız zaman ulusal basında biraz daha ekonomik anlamda rahat olmalarının getirmiş olduğu bir kolaylık olabilir ama yerel daha çok sahada olan, daha çok çalışan, daha çok haber toplayan gerçekten emeği çok olan arkadaşlarımız. Haliyle Malatya'yı düşünen, Malatya'nın sorunlarını dile getiren, bunların çözümlerini ortaya koyan, halkla idareci ve yöneticiler arasında bir köprü görevini yerine getiriyor. Bu vesileyle arkadaşlarımızın bu gün münasebetiyle bütün basın camiasının 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum” diye konuştu.

MGTC Başkanı Fatih Avcı ise 2018 yılının son çeyreğinde ülkede yaşanan ekonomik anlamda biraz sıkıntılı geçtiğini belirterek, “2019 yılıyla birlikte Türkiye, bulunduğu coğrafyada yine lider ülke olarak devam eder. Ve kendi içerisinde hem ekonomik hem de diğer sorunlarını çözmüş bir Türkiye olarak yoluna devam etmeyi Allah nasip eder” dedi.

Avcu, “Bugün AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır'ı cemiyetimizde ağırlıyoruz. Tabi 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sayın Vekilimiz hafta boyunca burada olamayacağından bu ziyaretini erken gerçekleştirmek istedi. Kendisiyle birlikte gelen değerli başkanlarıma, parti yöneticilerine ve dava arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.