Milletvekili Çalık: "Kemal Kılıçdaroğlu bu gidişatla 2023'te mağlubiyet şampiyonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı erken seçime çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, “Gören de zanneder girdiği tüm seçimleri kazanmış biri konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu gidişatla 2023'te mağlubiyet şampiyonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek” dedi.

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, partililerle birlikte Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette söz alan Başkan Aydın, “Cemiyetimize AK Parti Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık ziyarete geldiler. Basın ve medyanın sorunlarını kendisiyle paylaştık. Sağ olsunlar konuyla alakalı bazı temaslarda bulundular ve yardımcı olacağını söylediler. Biz nazik ziyaretlerinden dolayı tekrardan teşekkür ederiz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın'ın Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığına seçilmesinden dolayı tebrik ederek “Siyasetçilerimizin en yakınında olan basın mensuplarımıza, dağda, kışta, her alanda sahada oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. En önemli temennimiz tarafsız yayıncılık anlayışınız. Halka doğru bilgiyi sunmak sizin en önemli görevleriniz. Siyasetçinin yapmış olduğu koşturma, çalışma, icraatları yaparken basın mensubu arkadaşlarımızın bize iletmiş olduğu sorunları çözmek, ulaşmak, erişmek bizim için çok önemli. Sizlerin izlere ileteceği sorunları elimizden gelen tüm gayreti, çabayı, yerine getirmek için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Çalık, erken seçim tartışmalarına değinerek, “Bugün sizleri ziyarete gelmişken 2023 seçimlerinin zamanında yapılacağının bilgisini bir kez daha basın mensubu arkadaşlarımızla paylaşmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakımızın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de net ifade ettiği gibi ‘seçim zamanında yapılacak' o nedenle seçim zamanında yapılacak. Bizim hiç endişemiz olmadı. Biz milletimizden 2019 yılında 4 yıllık görev aldık. Bu görevimize de 2023 Haziran ayına kadar devam ettireceğiz. 2023 Haziran ayında da seçimi yapacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet'e de değinen Çalık, “Cumhurbaşkanımıza ‘Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!' diyor. Görende zanneder girdiği tüm seçimleri kazanmış biri konuşuyor. Koltuğa yapışmış kalkmayan ve girdiği 11 seçimdir kaybeden KK, seninki yenilgi yenilgi daha büyüyen bir yenilgidir. Kaç seçim kaybettiğini bir açıklasın önce. Kemal Kılıçdaroğlu, bu gidişatla 2023'te mağlubiyet şampiyonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Önce Cumhurbaşkanı adayınız kim onu açıklayıver. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olacak kişide ‘devlet tecrübesi' şartı istiyor. Kemal Bey'in ne denli devlet tecrübeli olduğunu milletimiz SSK Genel Müdürlüğünden biliyor. Bir de çıkmış, ‘milletten korkan insan devleti yönetemez' diyor. Arkadaş biz milletle yürüyoruz, sen PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yürüyorsun, biz esnafımızla, işçimizle, memurumuzla, çiftçimizle yürüyoruz. Sen bu milletin gencecik evlatlarını dağa kaçıran, evlatları analarından ayıranlarla yol yürüyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu, sizler siyaseten iflas etmiş birisiniz, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, yaptıklarınızla, söylemlerinizle Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz. Şimdi soruyorum, Cumhuriyeti kuran CHP nerede, bugünkü CHP nerede" şeklinde konuştu.