Milletvekili Fendoğlu, Akçadağ'da seçim çalışmasına katıldı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'nın Akçadağ ilçesini ziyaret ederek Cumhur İttifakı adayı ile birlikte seçim çalışmalarına katıldı.

Milletvekili Fendoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Güde ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Fendoğlu, “Akçadağ ilçesi çok önemli bir yer. Özellikle teşkilatımız olarak buradan başlamayı uygun gördük. 24 Haziran seçimlerinde vermiş oldukları destekten ve 31 Mart'ta verecekleri destekten dolayı, şahsım ve partim adına ben hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yine bir seçim arifesinde olduklarını dile getiren Fendoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemini gerek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her yerde vurgulamaktadır. Bu seçimin ülke ve beka için öneminin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Ülkenin geleceği ve bekası için alınmış olunan karara teşkilatlar olarak bizler uyacağız. Özellikle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu emir doğrultusunda ilçelerimizde adayımız olan her yerde, olmayan her yerde, il ve ilçe başkanlarımız teşkilat başkanlarımız, ocak başkanlarımız hep birlikte adaylarımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Akçadağ'ın siyasete yön veren bir ilçe olduğunu da vurgulayan Fendoğlu, “Bizler dışarıdan biri olarak bunu çok daha iyi görüyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde adayımız Mustafa Kırteke, AK Parti ve MHP'in Cumhur ittifakı adayıdır. MHP Akçadağ ilçe başkanımızda burada, Milliyetçi Hareket Partisi MHP Battalgazi İlçe Başkanımız Mesut Samanlı Ülkü Ocaklar Başkanımız Emrah Yılan ve Asenalarımızda burada, Allah 31 Mart akşamı bizi mahcup etmesin” sözcüklerini kullandı.

Milletvekili Fendoğlu, daha Akçadağ Belediye Başkanı adayı Mustafa Kırteke'nin seçim ofisini ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Cumhur ittifakının Akçadağ'da kazanacağını söyleyen Fendoğlu, sıkılmadık el gezilmedik ev bırakmayacaklarını ifade etti.

Malatya'da Kuluncak ve Hekimhan'da ittifak adayı olarak MHP adaylarının gösterildiğini de anımsatan Fendoğlu, “24 Haziran'da hatırlarsanız bir seçime gittik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, tabi bilenler oldu, bilmeyenler oldu, birbirlerine sordular, ittifak neydi dediler. Bizimde içimizden bazı arkadaşlarımız serzenişte bulundu. Türkiye genelinde ‘biz ayrı girsek daha iyi olurdu, bizim adayımızla yarışsak daha iyi olurdu' gibi dedikodular ve söylemler oldu, fitneler her zaman oldu. Ama görünen bir gerçek var. Zilletin karşısında Cumhur ittifakı ülkenin geleceği, bekası, evlatlarımızın, torunlarımızın geleceği için 24 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siz milletimizin teveccühle geldi. Burada bu katkıya destek veren tüm dostlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili Fendoğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte Akçadağ İlçesinde esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretlerde Cumhur ittifakına destek isteyen Fendoğlu'na, esnaflar da devlet ve millet için cumhur ittifakına destek vereceklerini söylediler.

İlçe ziyareti sırasında Kaymakamlık, Emniyet, Milli Eğitim Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Fendoğlu, Akçadağ İlçe Mezarlığında Ülkücü şehitler Gökhan Aslan, Alper Güde ve Mustafa Güde'nin de kabirlerini ziyaret ederek dua etti.