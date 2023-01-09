Milletvekili Fendoğlu, hafta sonunu spor yapan gençlerle geçirdi

Fendoğlu Merkez Kapalı Spor Salonu'na giderek burada sportif faaliyetlerde bulanan veya müsabakalara katılan gençlerle bir araya geldi. Fendoğlu yaptığı açıklamada, “Sevgili gençler Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi sizlere emanet etti. Bu nedenle sizlerin hiçbir zaman Cumhuriyetimizi ve yurdumuzu sahipsiz bırakmayacağına inancımız tamdır. Gençlerimiz devletine ve milletine her zaman sahip çıkacaktır. Atatürk'ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' sözü bizim şiarımızdır. Gençlerimize güveniyoruz, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Kesinlikle spordan ayrı durmayın, boş zamanlarınızda kitap okuyunuz, spor yapınız. Mutlaka hayatınızda bir spor dalı olmalıdır” dedi.

Gençlerle sohbet eden ve onlardan gelen talepleri dinleyen Fendoğlu, 13 ilden liselerden katılımın olduğu Yüzme Okul Sporları müsabakalarına katılırken, salonlarda Eskrim, Ok, Güreş, Voleybol, Boks antrenmanı yapan gençlerle buluştu.