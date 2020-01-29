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Milletvekili Fendoğlu, kredilerin ertelenmesini istedi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu.

"Esnafımızın bankalardan veya tarım krediden çekmiş oldukları kredi borçlarının ertelenmesi, yine aynı şekilde, bankalardan konut kredisi çekip ödemek zorunda oldukları taksitlerin ertelenmesi bakanlarımızdan talebimizdir” dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada, “Geçen Cuma günü saat 20.55'te 6,8 şiddetinde Elâzığ Sivrice merkezli Malatya'da da şiddetle hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve Türk Milletine geçmiş olsun. diyorum.


Depremde büyük özveriyle kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, İHH, itfaiye ve emniyet güçlerimize, kamu personelimize, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza ve kurum amirlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Fendoğlu, talepleri konusunda da “Bundan sonraki süreçte yapılacak olanlar, o bölgede yaşayan işçimiz, köylümüz, çiftçimiz, esnafımızın bankalardan veya tarım krediden çekmiş oldukları kredi borçlarının ertelenmesi, yine aynı şekilde, bankalardan konut kredisi çekip ödemek zorunda oldukları taksitlerin ertelenmesi bakanlarımızdan talebimizdir” dedi.

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