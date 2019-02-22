Milletvekili Fendoğlu, Kuluncak halkının sesi oldu

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya'nın Kuluncak ilçesindeki HES sorununu meclis de gündeme getirerek, "İnşallah 31 Mart'ta Kuluncak Cumhur İttifakı zaferi ile ehline emanet edilecek ve tüm sorunları elbirliğiyle çözeceğiz." dedi.

TBMM 55. Birleşiminde söz alarak Kuluncak ilçesindeki içme suyu ve sulama suyu problemlerini dile getiren MHP Malatya Milletevkili Fendoğlu, “Kuluncak ilçemizde birçok noktada sulama suyu problemi ve içme suyu sıkıntısı vardır. Kızılhisar ve İlisuluk Mahallemizde içme suyu ve sulama suyu sıkıntısı mecuttur." ifadelerine yer verdi.

Sofular Mahallesinde Tohma Çayı kenarında yapılan ve hali hazırda yüzde 75'e yakını tamamlanan hidroelektrik santralinin (HES), bölgedeki çiftçileri mağdur ettiğini dile getiren Fendoğlu, "Çiftçilerimiz bu HES'in bitmesiyle birlikte sulama suyunun yetersiz olacağını ve arazileri için yeteri kadar sulama yapamayacaklarını iletiyorlar. Yine, Sofular Mahallesinde bulunan Sofular Sulama Göleti'nde birtakım eksiklikler görülmektedir. Bu gölet yaklaşık 10 bin dönüm araziyi sulamaktadır. Fakat göletten araziye dağıtım yapan boru sistemi çok kötü bir durumdadır. Bu boru dağıtım hattının tekrar yenilenip çiftçilerimizin arazilerini daha iyi bir şekilde sulamaları ve su kaybının önüne geçilmesi lazımdır. Bu göletin yakınından geçen akarsuların da bu göleti beslemek için bağlantılarının yapılması şarttır. Sofular Mahallemizde içme suyunda sıkıntılar da mevcuttur, vatandaşlarımız mağdurdur. Vatandaşlarımız İçme suyunu mevcut suyu arıtma cihazlarından geçirerek veya hazır su alarak gidermektedir.

Kuluncak ilçemizdeki bu içme suyu ve sulama suyu sorunlarının bir an önce giderilmesini ve vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan su ihtiyacının acilen karşılanması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kuluncak ilçesindeki tüm sorunları yakından bildiklerini belirten Fendoğlu, "İnşallah 31 Mart'ta Kuluncak Cumhur İttifakı zaferi ile ehline emanet edilecek ve tüm sorunları elbirliğiyle çözeceğiz.” diye konuştu.