Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Fendoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sevginin, fedakarlığın, bağlılığın eşsiz temsilcileri olan annelerimizi hatırladığımız özel bir günün içindeyiz” şeklinde konuştu.

Anneyi kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını ifade eden Fendoğlu, “Onlar Allah'ın bizlere bahşettiği melekler, dünyada var olma sebebimizdir. Hiç karşılık beklemeden vermenin, şefkatin, bağışlamanın, hoşgörünün ve eşsiz sahiplenişin en mümtaz simaları şüphesiz annelerdir” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Fendoğlu mesajını, “Çocuklarını yetiştirirken her türlü zorluğa göğüs geren, her çilenin üstesinden gelen, her güçlüğü yenen, sabır ve metanetle yıllara meydan okuyan annelerimiz, millet olarak en büyük değerlerimizdir. Geleneklerimizin izlerini gelecek nesillere aktaran, millet olma bilincimizi aşılayan, devletimizin, milletimizin bekasını temin noktasında gelecek nesillerimizin ve istikbalimizin güzide mimarlarıdırlar. Toplumun en küçük yapı taşlarını aileler, ailelerin de temelini anneler oluşturmaktadır. Huzurlu ve sağlıklı ilişkilere sahip toplumların, kültürü ve geleneğine sahip çıkan büyük milletlerin ve sağlam bireylerin arkasında güçlü bir annelik vardır. Bunun yanı sıra hem maddi, hem de manevi hayatımızda annelerimizin yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'in ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır' Hadis-i Şerifi bu kutlu öneminin ne olduğunu bizlere bildirmektedir. Anne ömür boyu baş tacı edilecek değerdir. Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeyelim, çünkü haklarını ödememiz imkansızdır. Dünyaya gelip hayat bulmamıza vesile olan annelerimizi ne kadar mutlu etsek azdır. Elleri öpülesi annelerimizi yılın bir gününde değil; hayatımızın her anında hatırlamamız gerekir. Bu duygu ve düşüncelerimle, merhamet dolu yürekleri hayatımız boyunca bizlere yol gösterici olan, dünyanın en yüce görevini yerine getiren başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm annelerin Anneler gününü kutluyor ve ellerinden öpüyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.