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Milletvekili Fendoğlu, minik Kardelen'in çağrısına duyarsız kalmadı

Malatya’da okuma-yazmayı yeni öğrenen minik Kardelen, yazdığı mektupla MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’yu evine davet etti.

Malatya'da okuma-yazmayı yeni öğrenen minik Kardelen, yazdığı mektupla MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'yu evine davet etti. Milletvekili Fendoğlu ise bu çağrıya duyarsız kalmayarak Kardelen'i evinde ziyaret etti.


Malatya'da Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu'nda birinci sınıfa giden Kardelen Evren, okuma yazmayı öğrendikten sonra, MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'na yeni yıl tebrik kartı gönderdi ve evlerine davet etti.


Meclis çalışmalarının ardından Malatya'ya gelen Milletvekili Fendoğlu'da kendisine tebrik kartı gönderen Kardelen'i evinde ziyaret etti. Karşısında Milletvekili Fendoğlu'nu gören minik Kardelen, heyecanının gizleyemezken ziyareti için teşekkür etti.


Milletvekili Fendoğlu, “Küçük kardeşimizi okumayı yazmayı yeni öğrenmesini nedeniyle bize de mektup yazdı. Bizi evlerine davet etmesi üzerine bizde kendisine sürpriz yaparak ziyarette bulunduk Allah ailesine bağışlasın” diye konuştu.

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