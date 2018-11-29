Milletvekili Fendoğlu'dan Ankara Valisi Şahin'e ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, daha önce Malatya'da valilik görevinde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti. Malatya'da çok güzel hatıralarının olduğunu belirten Şahin, “Torunum Malatyalıyım diyor” dedi.

En son İstanbul Valiliği'nden Ankara Valiliği'ne atanan Vasip Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MHP Milletvekili Fendoğlu, görevi sürecinde önemli hizmetlerde bulunan Şahin'in Malatya halkının teveccühünü kazandığını ve halkın gönlünde taht kurduğunu ifade etti. Şahin'in bundan sonra Ankara'ya da büyük hizmetlerinin olacağına inancının tam olduğunu dile getirdi. Vali Şahin'e Malatya kayısısı hediye eden Fendoğlu, Malatyalıların kendisini çok özlediğini ifade ederek Şahin'i Malatya davet etti.

Vali Vasip Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisinin ve ailesinin Malatya'dan çok güzel hatıralarla ayrıldığını söyledi. Torununun halen Malatya'yı çok sevdiğini ve nerelisin diye sorulduğunda Malatyalıyım diye cevap verdiğini belirten Şahin, Malatya halkının ve Malatya'nın kendisinde önemli yeri olduğunu söyledi.

Malatyalılar ile olan irtibatının sürekli devam ettiğini ifade eden Şahin, “MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun yoğun tempo ile çalıştığını görüyoruz. Bu çalışmaların bereketi ile Malatya'da hayırlı hizmetlerin gerçekleşeceğine inancımız tam” dedi.