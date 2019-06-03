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Milletvekili Fendoğlu'dan Bayramı mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Kırgınlıkları, dargınlıkları unutup birbirimizle kucaklaşacağımız bir günün içerisindeyiz” dedi.


Milletvekili Fendoğlu, yayımladığı mesajında rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş ve bereket ayı olan Ramazan ayı geride bırakılarak, Ramazan Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek “Ramazan Bayramı orucun mükafatı, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun, hatır sorma ve gönül almanın, yapılan hataların affedilmesi, kırılan kalplerin onarılması, hayatımızda dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda düşünmemiz için önemli günlerdendir” ifadelerine yer verdi.


Dini bayramların kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ortamının yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis edildiği en güzel günler olduğunu dile getiren Fendoğlu, mesajını şöyle sürdürdü:


“Kırgınlıkları, dargınlıkları unutup birbirimizle kucaklaşacağımız bir günün içerisindeyiz. Yardımlaşma ve dayanışmanın getirdiği güç birliğinin ve güzelliğin daima farkında olmalıyız. Toplumları güçlü kılan, fertlerini bir arada tutan bağların sağlamlığıdır. Bağların sağlam olması ise kuşkusuz insanların birbirine karşı hoşgörü içerisinde olması, birbirini sevmekten asla vazgeçmemesidir. Karşılıklı anlayış ve hoşgörü bizim en büyük vasfımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle bütün Malatyalı hemşehrilerimin, aziz Milletimizin ve Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda milletimizin varlığı, güvenliği ve istikbali için mücadele veren, nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize sağlık, başarı ve esenlikler temenni ediyor bayramlarını tebrik ediyorum.”

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