Milletvekili Fendoğlu'na güvenlik güçlerine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2019 yılının ilk dakikalarında Malatya'da güvenlik noktalarını ziyaret ederek görevli polis memurları ile yeni yılı karşıladı.

İlk olarak Elazığ-Malatya yolu üzerindeki polis kontrol noktasını ziyaret eden Milletvekili Fendoğlu, burada görevi başında olan polis memurları ile kontrol noktasında uygulamaları inceleyip görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı. Kontrol noktasındaki polis memurları ve Özel Harekat Polisleri ile bir araya gelen Mehmet Fendoğlu, "Acı ve tatlı günleri, mutluluk veren anılarıyla 2018 yılını dakikalar önce geride bıraktık. Millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

2019 yılının Malatya'mıza, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi diliyorum. Yeni yılda milletimizin huzur ve güvenliği için çalışan siz değerli polislerimizle girmek istedik. Başta sizler olmak üzere Vatanın ve Miletin bölünmez bütünlüğü, huzur ortamının sağlanması için yaz kış demeden, her şartta görevini yerine getiren tüm güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum. Şehit haberlerini almadığımız bir yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Fendoğlu, polis kontrol noktasında görevli olan polislere çikolata ikram etti.

Daha sonra Ankara-Malatya kara yolu Tavşantepe güvenlik noktasınada uğrayan Fendoğlu, burada görevli olan polis memurlarının da yeni yılını tebrik etti. Fendoğlu'nun Tavşantepe mevkinde güvenik noktasında polis memurları ile sohbet ederken, aynı noktaya Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'de geldi.

Celikhan-Gündüzbey kontrol noktasına da uğrayan Milletvekili Fendoğlu, burada görevli olan polis memurlarının da yeni yılını kutladı. Ziyaretleri devam ederken aynı noktaya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın da yeni yılını kutlayan Fendoğlu, görevli polis memurlarına çikolata ikram edip hatıra resmi çektirdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezini de ziyaret eden Mehmet Fendoğlu, Nöbetçi Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı. Fendoğlu yeni yılda alınan güvenlik önlemleri ve MOBESE kamera sisteminden Malatya sınırları içerisindeki noktaları ve bölgelerdeki çalışmayı anlık takip etti.