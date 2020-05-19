Milletvekili Fendoğlu'ndan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi'ni kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 19 Mayıs ile ilgili yaptığı açıklamada, “19 Mayıs 1919'da Samsun'da atılan ilk adımın, 101. Yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz.Türk milleti tarih sahnesine çıktığından beri bağımsız yaşamanın dışında ikinci bir yol ve tercih tanımamış, aksi dayatmaları hüsrana uğratmıştır. Türklük asırlar boyunca özgürlüğüne sımsıkı sarılmış, kaynaklarından kopmadan kutlu varlığını idame ve idare etmeyi başarmıştır. Bu nedenle hem tarih yazmış, hem de tarihe yön vermiştir. 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun kıyılarına doğru istiklal seferine çıkan Bandırma Vapuru inancı, iradeyi ve istikbal özlemlerini tüm Anadolu'ya taşımış, böylelikle Milli Mücadele'nin sönmeyecek ateşi tutuşturulmuş, Yüce Türk Milleti şanlı tarihine yeni bir destan eklemiştir. 19 Mayıs, Türk milletinin yeniden doğruluşu, zalimlere dik duruşudur. 19 Mayıs, haksızlığa meydan okuyan Türk milletinin, Türklüğün gür sesidir. “Milletin bağımsızlığının, yine milletin azim ve kararıyla kurtulacağına” inanan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kazanılan zafer ile birlikte, bu zaferi çağlara taşıyacak ve yenilerini ekleyecek, muasır medeniyet seviyesinin gelecek yüzyılda belirleyicisi olacak olan Türk Gençliğine emanet etmiştir. Yüreği millet sevgisi ile dolu, ahlaklı ve imanlı; milletine, ülkesine, ailesine, kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan, yüksek ülküleri amaçlamış Ülkemizin, Ülkülerimizin teminatı ve Milli Egemenlik mirasını devralacak gençlerimizin, bayramlarını yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Huzur ve esenlik diledi

Kadir Gecesi mesajında da huzur ve esenlik dileyen Fendoğlu, “Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan ayının içinde dualarla karşıladığımız Kadir Gecesi hepimiz açısından vazgeçilmez önem ve değerdedir. İdrak edeceğimiz ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'mizin Türk milletine, Türk-İslam alemine nice manevi güzellik ve ihtişam getirmesini diliyor; aradığımız huzur ve esenliğe kavuşmamızı Allah'tan nasip etmesini, hastalıklardan ve görünür görünmez belalardan kurtulmamıza yardımını yürekten niyaz ediyorum” dedi.