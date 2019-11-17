Milletvekili Fendoğlu'ndan Dağdeviren'e ziyaret

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e, ‘ hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Devletimizin ve milletimizin bekası, şehrimizin güvenli ve huzurlu olması için can siparane çalışan tüm emniyet ve güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız, sonuna kadar da destekçisiyiz” İfadelerini kullandı.

Dağdeviren'in göreve geldiği ilk günden şuana kadar yaptığı çalışmaları yakından takip edip takdir ettiğine dikkat çeken Fendoğlu, “Şehrimizdeki huzur ve güvenin devamlılığı için 24 saat mesai harcayan İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren'e teşekkür ederim. İlerleyen zaman içerisindeki süreçte İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren'in Malataya'mız adına daha başarılı çalışmalar yapacağına eminim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren'in yapacağı çalışmalarda destekçisi olduğumuzu, Malatya'mızın huzuru ve güvenliği ile Emniyet mensuplarımızın çalışmalarına katkı sağlayacak adımları atacağımızı ve üzerimize düşen hususlarda gerekli desteği sonuna kadar sağlayacağımızı belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyareti sonrasında MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu İl Emniyet Müdürlüğünün hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazıp, İl Emniyet Müdürü ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.