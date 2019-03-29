Milletvekili Fendoğlu'ndan Hekimhan'a ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu seçim çalışmaları kapsamında Hekimhan'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Fendoğlu, MHP Hekimhan İlçe Başkanı, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları ile Yukarı Selimli, Deli Hasan yurdu köyleri Kurşunlu'ya bağlı Alholar ve Zorpanlar mezrası ve Kurşunlu köyüne ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Fendoğlu, “Ben de sizler gibi köylüyüm, sizin hanenizde olmak bana gurur verir. Bizlerin asıl görevi sizlere hizmet etmektir. O yüzden sizin burada misafirinizim. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum" İfadelerini kullandı. Kurşunlu köyü ziyaretinde dere evler yerleşkesinde evleri ziyaret eden Fendoğlu köylüler ile bir araya geldi. Fendoğlu, köydeki ev ziyaretlerinde ise bedensel engelli olan Gülsüm Levent ile sohbet etti. Daha sonra ise Ayşe ve Şuayip Levent kardeşlerle zaman geçiren Fendoğlu Ayşe Levent ile uzun süreli sosyal medya üzerine sohbet etti. Mehmet Fendoğlu “Ayşe kızımız çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı, sosyal medyada birbirimizi takip ediyoruz. Ayşe kızımızdan çok öğreneceklerimiz var. Onun bu umut veren mücadelesi bizleri mutlu ediyor” dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Kurşunlu yatılı bölge ortaokulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Yatılı bölge okulundaki eğitimini sürdüren öğrencilerle sohbet eden Fendoğlu buradaki eğitim ve öğretim yıl içerisinde yapılan faaliyetler hakkında okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi alışverişinde bulundu.