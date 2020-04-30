İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Fendoğlu'ndan jandarmaya teşekkür

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya İl jandarma Komutanlığı görevlilerinin, yeni tip korona virüs sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu yaptığı açıklamada, “Korona virüs ile mücadele ve tedbir amaçlı alınan kararlar gereği, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, Malatya İl Jandarma Komutanlığımızın Vefa Destek grubu personelleri 65 yaş üstü hemşehrilerimizin maaş ve diğer ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinde teslim ediyorlar. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında üzerine düşen görevleri özellikle kırsal alanda üstün gayretle yerine getiren İl Jandarma personelimize yürekten kutluyorum. İl jandarma Komutanımız Necmi İnce ve personellerimizin eline emeğine sağlık, teşekkürler jandarma” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.