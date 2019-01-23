Milletvekili Fendoğlu'ndan Rektör Karabulut'a ziyaret

Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.

Milletvekili Fendoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, “Malatya için kim hizmet ediyorsa biz her zaman onların yanındayız. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin bizim açımızdan önemi çok daha büyük. Yeni, umut verici ve güzel çalışmalarıyla ileride Malatya'ya hem sosyal, hem ekonomik anlam da katkı vereceğini düşünüyorum. Yeni yeni bölümleriyle ve son olarak da Tıp Fakültesi ile Malatya'ya çok büyük bir hizmete imza atacağını düşündüğümüz Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a Malatya milletvekili olarak desteğimiz tamdır. Bizden bir talebi olursa takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin Türkiye'de sayılı üniversiteler arasına gireceğini umduğunu dile getiren Fendoğlu, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne yaptığımız ilk ziyaret ile son ziyaret arasında çok önemli değişiklikleri gördüm. Bu değişimin katlanarak gideceğini ve buradan daha nitelikli öğrencilerin mezun olmasını sağlayacaksınız. Bizde Malatya Milletvekili olarak her zaman sizlerin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut ise verdiği destek ve ziyaretleri için MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'na teşekkür etti. Turgut Özal Üniversitesi'nin yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen herkes tarafından sahip çıkıldığını belirten Karabulut, “Biz, yapacağımız çalışmaların ve hayata geçireceğimiz projelerin Türkiye'de ses getireceği inancındayız. Kurumsal çalışmalarımızı tamamlamayı bekliyoruz. Biz, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ‘Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ni kazanmak istiyorum.' diyebilecek hem sosyal, hem alt yapı anlamında, hem de güçlü bir takım akademik projelerimizle Malatya'mıza güzel hizmetler için elimizden geleni yapacağız. Sizlerin bize vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyoruz. Canla başla, odalarında oturan değil, sahada çalışan akademisyenler olarak, öğrencilerimizle iç içe olan bir üniversite modelini sergileyeceğiz ” diye konuştu.