Milletvekili Fendoğlu'ndan sınav çağrısı

TBMM'de yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin bütünleme sınavlarına temas eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem, bölgede eğitim alan öğrencilerimiz için de endişe ve kaygıları beraberinde getirmiştir. Dışarıda sabahlayan, bu nedenle sınavlara da hazırlanamayan, depremin oluşturduğu psikolojik travmayı atlatmadan Özellikle, Elazığ Fırat, Malatya İnönü ve Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerimiz sınavlarını düşünmektedirler. Öğrencilerimiz içerisinde bulundukları deprem psikolojisi, yaşadıkları tedirginlikle bütünleme sınavlarına nasıl hazırlanacak ve bu sınavlara nasıl girecekler malumunuzdur. Bu nedenle, bölgemizde üniversite eğitimi alan öğrencilerimizin bize ilettiği, yapılmamış olan bütünleme sınavlarının ertelenmesi ve bir defaya mahsus uzaktan, on line sınav yapma hakkının verilmesi talepleridir. İlgili bakanlıklara duyururum” dedi.