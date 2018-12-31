Milletvekili Fendoğlu'ndan yeni yıl mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, yeni yıl mesajında, “2019 yılının Malatya'mıza, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Fendoğlu, acı ve tatlı günleri, mutluluk veren anılarıyla koca bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 2019 yılının Malatya'ya, ülkeye ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Fendoğlu, mesajında, "Ülkümüz ve umutlarımız doğrultusunda yeni yılda da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. Malatya Milletvekili olarak, sizlerin gücünüzden güç alarak Malatya'mızın sorunlarını çözmede, yeni projelerimizle İlimizi layık olduğu yere getirmek için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Yapacağımız çalışmalarda, bugüne dek olduğu gibi, Malatyalıların ve Malatya'nın yararı birinci önceliğimiz olacak. Her yeni yıl, umudun egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı, daha iyi yaşam şartlarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortamı oluşturmaktır. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek ve emir telakki ederek, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, siz değerli hemşehrilerimiz için yeni projeleri kazandırmanın uğraşı ve gayreti içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2019 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Vatan ve Bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Sınır ötesinde görevlerinin başında olan kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah'ın himayesi üzerlerine olsun diyorum. Yeni ümitler ve yeni beklentilerle girilen yeni yılda; tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor; birliğe, beraberliğe, dostluğa, kaynaşmaya ve huzura vesile olmasını diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.