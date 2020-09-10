Milletvekili Kahtalı, Doğanşehir'de temaslarda bulundu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde partililerle birlikte Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. İlk olarak geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede yeniden AK Parti Doğanşehir İlçe başkanlığına seçilen Murat Kavuncuoğlu ve yönetimi ziyaret eden Milletvekili Kahtalı, “Doğanşehir'de birlik ve beraberliği görüyoruz. Doğanşehir artık Malatya'mızın merkez ilçesi konumuna gelen ve nüfusu artan bir ilçemizdir” dedi.

Kongrede yeniden ilçe başkanlığına seçilen Kavuncuoğlu'na başarılar dileyen Kahtalı, Doğanşehir'in gelişmesi adına hep birlikte çalışacaklarını söyledi. Doğanşehir'e yapılan yatırımlardan da bahseden Kahtalı, Doğalgazın Doğanşehir ile birlikte tüm ilçelerde olması için çalışmaların sürdüğünü ve en ücra köşeye kadar gazın verileceğini söyledi.

Burada gündeme ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Kahtalı, "Türkiye'nin Akdeniz'de sürdürdüğü Doğalgaz sondaj çalışmaları ile birlikte verilen tepkilere değindi. Avrupa Birliği'nin Akdeniz'de kıta sahamız içerisinde mavi vatanımızda enerji arayışındayız. Bu arayışında herhangi bir ülkenin hakkına da asla girmiyoruz. Karadeniz'de de yapıyoruz bunu. Allah'a ham olsun Cumhurbaşkanımız müjdesini verdi, 320 milyar metreküp doğalgaza kavuştuk. Aynı şekilde Akdeniz'de de çalışmalarımız sürüyor, inşallah kısa sürede burada da aynı müjdeyi alacağız” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan'ı maşa olarak kullandığını dile getiren Kahtalı, “Yakın adalara asker çıkarak Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışıyorlar. Türkiye bu saatten sonra gözdağı verilecek bir ülke değildir. Türkiye gündemi dışarıdan belirlenen değil gündemi belirlenen bir ülke konumuna gelmiştir. Çok sağlam bir liderimiz var, imanlı ve inanı bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımızın arkasında sapa sağlam duracağız, kim gelirse gelsin onların heveslerini bozacağız” ifadelerine yer verdi.

Kendilerini asıl üzen konunun ise Türkiye'ye dışarıdan müdahaleye içerideki ana muhalefetin de destek vermesi olduğunu ifade eden Kahtalı, “Ana muhalefet partisi de bunların değirmenine su taşıyor. Ana muhalefet diyor ki ‘Bizim Akdeniz'de de ne işimiz var', bu söylemler onları destekleyen açıklamalardır. Bizi üzen açıklamalar bunlar. İnşallah bunlara millet bugüne kadar olduğunu gibi bundan sonrada gerekli dersleri verecektir” şeklinde konuştu.

Milletvekili Kahtalı beraberindekilerle daha sonra Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'u da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Geçtiğimiz aylarda vefat eden eski belediye başkanı Vahap Küçük'ün hayırsever kimliği ile tanındığını ve herkesin kendisinden memnun olduğunu ifade eden Kahtalı, “Biz Vahap amcadan razıydık Allah'ta ondan razı olsun. Doğanşehir ve Malatya'mıza kazandırdıkları için kendisine minnettarız” dedi.

Milletvekili Kahtalı, daha sonra yapımı süren 100 yataklı yeni devlet hastanesi inşaatında da incelemelerde bulundu. Hastanenin tamamlandığında son model teknoloji cihazları dile donatılacağını aktaran Kahtalı, “”Hastanemiz bölge halkına hizmet verecek içerisinde her türlü branşın olacağı bir hastane olacak. Hastanemizin nasip olursa ismini de kaybettiğimiz merhum Vahap Küçük'ün adını vereceğiz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kahtalı ve beraberindekiler daha sonra Polat Mahallesini de ziyaret ederek burada vatandaşlarla görüştü.