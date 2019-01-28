Milletvekili Kahtalı, "Malatya, Türkiye'de özel bir şehir"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Malatya'da yüzde 70'in üzerinde AK Parti destek alıyor. Malatya, cumhurbaşkanımızın yanında tarafını her zaman net bir şekilde ortaya koymuş bir ildir. Malatya, Türkiye'de özel bir şehir. Çok sayıda siyasetçi, idareci ve Cumhurbaşkanları çıkartmış bir İldir" dedi.

Türkiye'nin seçim atmosferi içerisinde olduğunu ifade eden Kahtalı, seçim sırasında da yapılacak çalışmalarda bütün kurumların hassas bir şekilde gayret edeceklerinden şüphelerinin olmadığını belirtti.

Milletvekili Kahtalı, Malatya'nın Türkiye'de özel bir şehir olduğunu kaydederek, "AK Parti olarak bugüne kadar yapılan seçimlerde olduğu gibi bundan sonradaki süreçte de adaylarımızla beraber tavırları net bir şekilde hareket eden, gerçekten AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimizle birlikte, Malatyalı hemşehrilerimizin tamamına hizmet götürmeyi kendisine şiar edinmiş kardeşlerimizle bu süreci devam ettireceğiz. Malatya'da yüzde 70'in üzerinde AK Parti'miz destek alıyor. Malatya, cumhurbaşkanımızın yanında tarafını her zaman net bir şekilde ortaya koymuş bir il. Malatya, Türkiye'de özel bir şehir. Çok sayıda siyasetçi, idareci ve Cumhurbaşkanları çıkartmış bir il. Bu anlamda siyasetin önemli merkezlerinden biriside diyebiliriz. Tarım anlamında baktığımızda, dünya kayısının yüzde 95'ini ihraç eden ülke olarak, dünyanın en önemli kayısı üreticisi durumundayız. Malatya'ya tarım anlamında büyük destekler veriyoruz. Malatya'mıza hükumet anlamında cumhurbaşkanımızın önemli katkıları var. Tarımdaki desteklerimiz daha da artarak devam edecek" dedi.

Malatya'nın büyüyen bir kent olduğunu da dile getiren Kahtalı, "Malatya, Doğu'nun Batı'sı, Batı'nın Doğu'su. Üçüncü organizesini yapan, toplam iki organizeden daha büyük bir organizeyi hayata geçireceğiz. Burada da 20 binin üzerinde istihdam sağlamış olacağız. Organize Sanayi Bölgeleri'nde 25 bine yakın istihdam var, yeni yapacağımız organize sanayide 20 binin üzerinde tekrar bir istihdam sağlamış olacağız. Ekonomi anlamda Malatya, önemli girdisi olan bir il. Atıl durumda olan Vagon Onarım Fabrikası yıllardır konuşulan bir meseleydi. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Vagon Onarım Fabrikası, Özelleştirme İdaresi tarafından Kızılay'a devredildi. Oraya Kızılay'ın yapacağı yatırımlarla beraber bin 500 kişiye istihdam sağlanmış olacak. Buradan da dünyanın tamamına konteyner ihracatı yapmış olacağız. Kuzey Çevreyolu bizim için çok önemli bir proje. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte 15 gün önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza gittik, kendisini Malatya'ya davet ettik. Kış şartlarından dolayı sözleşme gereği, ihale şartlarından dolayı duruyor ama şubat sonu gibi tekrar başlayacaklar ve hızlı bir şekilde 54 kilometrelik o yolumuzu da hayata geçirmiş olacağız. Yine aynı şekilde Hekimhan-Kuluncak arasındaki yol çalışmaları devam ediyor. Doğanyol-Pütürge arasındaki 27 kilometrelik karayolunun çalışmaları sürüyor" diye konuştu.