Milletvekili Kahtalı, MASKİ yatırımlarını inceledi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek Genel Müdür Ertan Mumcu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında konuşan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, son 28 yılın rekor yağışını aldıklarını belirterek, "Malatya genelinde 2018 yılında yaklaşık olarak 417 kilometre içmesuyu hattı, 230 kilometre kanalizasyon hattı, 27 kilometre yağmursuyu hattı ile birlikte DAP kapsamında 117 kilometre tarımsal sulama hattı yapıldı. Söz konusu altyapı çalışmalarının toplam maliyeti 149 milyon 973 bin TL'dir.

İlimiz Aralık ayında son 28 yılın rekor yağışını aldı. Bu Yağışlar bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Özellikle su kaynaklarımız anlamında 2018 yılının son 2 ayı bereketli geçti. İnşallah bundan sonra ki süreçte bahar aylarına kadar alacağımız yağışlarla içmesuyu ve tarımsal sulama da rahat bir yıl geçirmeyi umut ediyoruz. İnşallah sağlıkla huzurla 2019 yılında Şehrimize sizlerin de desteğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Hakan Kahtalı ise MASKİ'nin 2018 yılında yaklaşık 150 Milyon TL maliyetinde altyapı yatırımı yaptığını dile getirerek, "MASKİ denilince akla ilk altyapı geliyor, su ve kanalizasyon geliyor. Altyapı yatırımları insan sağlığı açısından önemli yatırımlardır. Modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşmak için MASKİ'nin il genelinde çalışmaları devam ediyor. Genel müdürümüzün ifade ettiği gibi yaklaşık 150 milyon TL yerin altına yatırım gerçekleştirdik. Bu çalışmaların tamamı şehrimizde yaşayan yaklaşık 780 bin kardeşimizin sağlıklı, temiz, kaliteli ve modern bir altyapı hizmeti alması içindir. Gayretlerinden dolayı Genel Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.