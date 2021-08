Milletvekili Kahtalı: "Millet liderine bugüne kadar hep sahip çıktı, bundan sonra da çıkacak”

Bundan sonra da kimseye yedirmeyecek” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cem Erdem, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililer ile birlikte Fırat Mahallesi TOKİ 3. Bölge Konutlarında ikamet eden vatandaşlarla mahalle toplantısında bir araya geldi. Toplantıda mahalle sakinlerinden gelen sorun ve talepleri hassas bir şekilde dinleyen Kahtalı, sorunların çözümü noktasında gerekli mercilerle görüşerek talimatlar verdi.

“Sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız”

Burada konuşan Milletvekili Kahtalı, bölgenin sorunlarını öğrendiklerini ve bu sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. Kahtalı, “Buraya sosyal ve ticari alanların kazandırılması gerekiyor. Bunun yanında ulaşımla ilgili bir takım sorunlar var. Bunların dışında bazı problemlerimiz daha var. Bunların giderilmesi için arkadaşlarımız notlarını aldılar, yapabileceğimiz ne varsa çözeceğiz. Battalgazi Belediye Başkanımız kendi çalışma alanı içerisinde olmamasına rağmen bu bölgedeki 32 parkın sağlıklaştırılmasını yapmış ve çocuklarımızın hizmetine sunmuş. Aydınlatma ile ilgili sorunlar varmış onlar çözülmüş. Geri kalan talepleri de yerine getireceğiz. Bunlar çözülmeyecek konular değil. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim” dedi.

“Millet liderini kimseye yedirmiyor”

Gündeme dair de açıklamalarda bulunan Kahtalı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini hatırlattı, ülke üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti. Kahtalı, “2018 yılında ülkemize ekonomik yaptırım uyguladıklarında Biden dedi ki ‘Ben iktidara gelirsem Tayyip Erdoğan'ı devireceğim' dedi. Tayyip Erdoğan'la senin ne derdin var? Senin gibi 4 tane başkan gelip gitti yine Tayyip Erdoğan'a bu millet sahip çıktı. Cumhuriyet tarihi 100 yıllık. Bunun 20 yıllık tarihini AK Parti kadroları idare etti. Vatandaşımız bundan önceki dönemleri çok iyi biliyor. İnanç ve düşünce özgürlüklerine getirilen kısıtlamaları bu millet çok iyi biliyor. Allah razı olsun bir lider çıktı, Allah rahmet etti, bu millet de destek verdi ve bizi bu günlere getirdi. Herkes ona hile kuruyor, tuzak kuruyor ama bu millet ona sahip çıkıyor, liderini kimseye yedirmiyor. Bundan sonra da kimseye yedirmeyecek” şeklinde konuştu.

“Bölücülük yapanlar babamın oğlu da olsa benim düşmanım”

Türkiye'deki orman yangınları ile ilgili de konuşan Kahtalı, bir kez daha muhalefeti eleştirerek, “Ormanlarımızı yakıyorlar, bir insan nasıl böyle bir şeye tenezzül eder? O tabiatın içerisindeki börtü böceği ve kuşu yakacak nasıl bir alçak olabilir? Bizim muhalefet ormanları yakanlara bir şey söylemiyor ‘bizim dostlarımız' diyor ‘biz onlarla beraber iktidara geleceğiz' diyor. Yangını söndüren devlete de ‘neden uçak gelmedi, neden aracınız yok?' diyor. Allah'tan kork, bir kere de bu yangınları çıkartanlara laf et. Edemez, çünkü adamlar ‘biz dostlarımızla iktidara geleceğiz' diyorlar. Millet bu oynanan oyunların farkında, millet her şeyi görüyor ve biliyor. Biz, ‘bayrağım bir' diyen ezanına sahip çıkan herkesle kardeşiz ama bölücülük yapanlar babamın da oğlu olsa benim düşmanım. Kimse bizi gaza getirmeye çalışmasın. Bu millet her zaman vatanın, ezanın ve bayrağının yanında olmuş bundan sonra da böyle olacaktır” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise bölgenin kaderini değiştirecek yatırımlar yapmak istediklerini dile getirerek, “Burada ticari alanların olmayışı ile ilgili sorunlar var. Bu konuda TOKİ burada ticari alanlar yapacağını bize söylemişti. Biz bölgeye önemli yatırımlar yapıyoruz mesela bunlardan en önemlisi Tabiat Parkı'na yapacağımız gençlik kampı. Burada bin kişi aynı anda kamp yapabilecek. Bu çok önemli bir şey. Mahalleye ve bölgeye değer katacak. Tabi ki mahallelerimizin ufak ve çözülebilecek problemleri var. Bunlar halledilir, önemli olan bizim bölgenin kaderini değiştirecek yatırımlar yapmamız” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de mahallenin problemlerini bildiklerini ifade ederek milletvekilleri ve belediye başkanlarının sorunların çözümü noktasında gerekli hassasiyeti gösterdiğini aktardı.

Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner ise birçok sorun ve problemlerinin olduğunu, bu konuda da destek beklediklerini ifade etti.