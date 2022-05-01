Milletvekili Kahtalı'dan bayram mesajı

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kahtalı, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bir yandan Ramazan ayını uğurlamanın hüznünü yaşarken, diğer yandan ise sevinç ve huzur iklimi Ramazan Bayramına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri, küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum. Her bayram kırılan ve incinen kalpleri yeniden kazanmak, burkulan yürekleri yeniden onarmak için bir fırsat olmanın yanında; anlamak, anlaşmak, dinlemek ve dokunmak için bize fırsatlar sunmaktadır. Bayramlar, birlikte ve kardeşçe yaşamanın, milli-manevi değerlerimize sahip çıkmanın, karşılıklı saygı, sevgi ve yardımlaşmanın, paylaşma kültürünün değerini daha fazla idrak ettiğimiz günlerdir" dedi.

Geride bırakılan 2 yıl boyunca pandemi nedeniyle Ramazan Bayramı'nın buruk geçirildiğini anımsatan Kahtalı, "Hep birlikte camilerde saf tutamadık, bayram ziyaretleri yapamadık. Vaka sayılarının düşmesi ve normale dönüşle birlikte yeniden bayramı bayram gibi yaşayacak olmamız bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ben bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın vatandaşlarımızın tamamı yanında, tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ediyorum. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam Alemine sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.