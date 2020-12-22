Milletvekili Kahtalı'dan CHP tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğu Şeb-i Arus programında, Türkçe Kur'an-ı Kerim ve Türkçe ezan okutulmasına tepki gösteren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "1932'de CHP'nin tek parti Türkiye'sinde yaşanan bu olayın, günümüzde tekrar vuku bulmasından dolayı rahatsızlık duyduk” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Aralık'ta Mevlana'nın ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğu Şeb-i Arus töreninde peş peşe skandallara imza atılmasının ardından konuyla ilgili tepkilerini dile getiren Milletvekili Kahtalı, “Etkinlikte Mevlevi ayini olarak bilinen zikrin; kadın ve erkek semazenler tarafından birlikte icra edilmesini, bununla da yetinmeyen İBB yönetiminin Kur'an-ı Kerim tilavetini, Ezanı ve Naat-ı Şerifi de Türkçe olarak gerçekleştirmesini şiddetle kınıyorum. Bunlar örselenecek şeyler değil. Mevlevi ayin-i şerifi başlı başına formattır. Bu provokasyondur. Dinde böyle bir şey yoktur. Mevlevi adabında böyle bir şey yoktur. Bu iş en başta İBB olmak üzere zihniyet itibarıyla CHP'in bu meseleye nasıl baktığının göstergesidir” ifadelerini kullandı. Daha sonra sözlerine devam eden Kahtalı bu hadiseden rahatsızlık duyduklarını belirterek, “1932 yılının tek parti Türkiye'sinde gerçekleşen bu olayın, günümüzde tekrar vuku bulmasından rahatsızlık duyduk. İBB Başkanı'nın 88 yıl aradan sonra tekrardan Kur'an'ı ve ezanı Türkçe okutması, milletimizin kutsallarına karşı yapılmış büyük bir hadsizliktir. CHP'nin bu alçak zihniyetine milletimiz dur diyecek ve bu hadisenin bir kez daha yaşanmasına asla müsaade etmeyecektir. Özlemle beklediğiniz o karanlık günlere ülkemiz ne pahasına olursa olsun asla dönmeyecektir” dişye konuştu.