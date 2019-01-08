Milletvekili Kahtalı'dan Emniyet ve Jandarma ziyareti

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığını ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'nın huzurlu bir il olduğunu dile getirerek, “Malatya'mız huzurun başkenti diyebileceğimiz bir il” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve teşkilat üyeleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İlk olarak İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'yi ziyaret eden Milletvekili Kahtalı, başarılı çalışmalarından dolayı tüm jandarma teşkilatını kutlayarak “İlimize gelecek her türlü tehlikeyi bertaraf etmek için yoğun gayret gösteren Jandarma teşkilatımıza başarılar diliyoruz. Yaz kış demeden can siper hane çalışan Mehmetçiklerimize, komutanımızın nezdinde teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ı ziyaret eden Milletvekili Kahtalı, burada şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada Malatya'nın huzurun başkenti olan bir il olduğunu ifade etti. Malatya Emniyetinin kentin huzuru için yoğun çaba sarf ettiklerine şahit olduklarını dile getiren Kahtalı, “Suçluların yakalanması oranına baktığımız zaman hemen hemen yüzde yüze yakın bir performans gösteriliyor. İnşallah bu şekilde çalışmalar devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Türkiye genelinde baktıkları zaman bazı suç oranlarında artışların gözlemlendiğini ifade eden Kahtalı, “Biz Mecliste İnsan Hakları Komisyonunda olmamız nedeniyle geçen hafta Cezaevleri Genel Müdürlüğümüzün sunumunu izledik. Türkiye'de şuanda 260 bin civarında tutuklu ve mahkum var. Bunların içerisinde de en büyük oran ise uyuşturucu suçu kapsamında tutuklanan hükümlü ve tutuklular. Bu sorunun önüne geçebilmek adına bağımlılıkla mücadele anlamında çalışmalar var. Bu tabi ki sadece emniyet güçlerinin baş edeceği bir konu değil. Bu sorunun önüne geçilmesi adına bizlerinde de gayret etmesi gerekiyor. Uyuşturucu ile mücadelede bizler hükümet olarak çok büyük bir gayret sarf ediyoruz. Şuan uyuşturucu dünyada da en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da emniyetimiz elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Malatya'ya baktığımız zaman, bazı bölgelerde uyuşturucu ile ilgili suçlar göze çarpıyor. Emniyetimiz zaten oralarda gerekli önlemleri alıyor. Hem uyuşturucu anlamında hem terörle mücadele anlamında hem de diğer suçlarla mücadele anlamında güvenlik güçlerimiz önemli bir görevi icra ediyor” şeklinde konuştu.

Milletvekili Kahtalı, ayrıca 2019 yılının da kazasız ve belasız bir yıl olmasını temenni ederek “Hep birlikte huzurlu bir kentte, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada birlikte yaşamayı Cenabı Allah bizlere nasip eder” ifadelerine yer verdi.