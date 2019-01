Milletvekili Kahtalı'dan Gazeteciler Günü mesajı

Kahtalı, mesajında basının, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşı olduğunu dile getirerek “Yaşamakta olduğumuz bilgi ve bilişim çağı, yaşanan bilgi kirliliği, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hususu, bu önemi daha da artırmaktadır. Şüphesiz ki, basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak çok önemli, hatta hayati bir görevi yerine getirmektedir. Her an, her yerde ve büyük bir özveri ile görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz” ifadelerine yer verdi.

Kentteki basın mensuplarına teşekkür de eden Kahtalı mesajında, “Yerelden ulusala, uluslararasına, çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Malatya'da, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkıları bulunmaktadır. Basın çalışanlarımıza katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Şehrimize, ülkemize ve milletimize katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini temenni ediyorum. Basın çalışanlarımızın, milli bir hedef olarak, ülkemizin 2023 hedeflerine giden zorlu yolları, fikirleriyle, kalemleriyle aydınlatmaya devam edeceklerine can-ı gönülden inanıyorum. Bu inanç ve düşüncelerle, daha iyi çalışma imkân ve koşullarına kavuşmaları temennilerimle, tüm basın çalışanlarının, 10 Ocak ‘Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.