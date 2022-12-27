Milletvekili Kahtalı'dan Kale'ye ziyaret

İlk olarak AK Parti Kale İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kahtalı, burada yaptığı konuşmada Kale'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek verdiğini belirtti. Kahtalı, "Kale Cumhurbaşkanımız'a sevdalı bir ilçemiz. Cumhurbaşkanımız ilk günden beri Malatya'da en yüksek oyu Kale'de alıyor. Bizim de Kale'ye bir minnet borcumuz var ve bu noktada o minnet borcunu yerine getirmek adına hep birlikte çalışıyoruz. Kale'de 2020 depreminin hemen ardından bine yakın konut yaptık ve hak sahiplerine teslim ettik. Yüzde 50'nin üzerinde süspanse uyguladık. Yine yüzyılın konut projesi çerçevesinde ilçemize 95 konut daha yapılacak. Bunun yanında okullar yaptık, camiler yaptık ve Kale'mize bir merkez kazandırdık. Yeni belediye binamızın bulunduğu bölge artık Kale'nin merkezi olacak. Tüm Kaleli hemşehrilerimize hayırlı olsun" şeklide konuştu.

AK Parti olarak Türkiye'yi 20 yılda her alanda büyüttüklerini ve kalkındırdıklarını vurgulayan Kahtalı, "Ülkemizin önünde hangi engel varsa o engeli kaldırmaya çalıştık. Milletimizi rahatsız eden her konuyla mücadele ettik. En büyük mücadelemiz terörle mücadele oldu. Allah'a şükür terörü artık bitirme noktasına getirdik. Onlarla da mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Yine Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğu için biz de bu bağımlılığı azaltmak adına çok önemli çalışmalar yaptık. Bu noktada Karadeniz'de yaptığımız doğalgaz çalışmalarında önemli miktarda doğalgaz keşfettik. Cumhurbaşkanımız son olarak 58 milyar metreküplük bir gaz keşfinin daha olduğunu söyledi. İnşallah 2023 yılında bu gazı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Yine bunun yanında Şırnak Gabar'da petrol keşiflerimiz devam ediyor. Tüm bu keşiflerimizi arttıracağız ve inşallah enerjide dışa bağımlılığı en aza indireceğiz. Yine savunma anlamında tamamen dışa bağımlı bir ülkeydik. Ancak şu anda yüzde 80'in üzerinde silahlarını kendi yapan ülke konumuna geldik. Biz gerçekten çok kıymetli işler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahtalı, küresel çapta yaşanan ekonomik krizle bütün ülkelerin mücadele ettiğini ifade ederek, "Biz de bu noktada vatandaşımızı bir an önce rahata erdirmek için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İşte son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücret rakamını 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bu hakikaten çok önemli bir rakam. Vatandaşlarımızı enflasyona karşı ezdirmemekte ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor. Aynı şekilde şimdi emeklilerimize ve memurlarımıza da bunu yansıtacağız. Cumhurbaşkanımız da ifade etti çok kısa bir süre içerisinde enflasyonla mücadelemiz meyvelerini verecek, vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. AK Parti halkın partisidir siyaseti halk için yapıyoruz. Bugüne kadar milletimize ne söz verdiysek tuttuk. Biz son 20 yılda ülkemizi büyütmek ve kalkındırmak için mücadele ettik. Dışa bağımlılığı azaltmak için mücadele ettik. Biz eski Türkiye'ye ait ne kadar kötü hatıra varsa hepsini sildik. Ülkemizi kimsenin hayal edemeyeceği bir noktaya getirdik. Eskiden vesayetlerle, iç çatışmalarla, istikrarsızlıklarla uğraşan bir ülkeyi bugün bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi olan bir ülke haline getirdik. Milletimiz de bize teveccüh gösterdi. İnşallah bundan sonra tekrardan milletimizin teveccühü ile 2023 yılında da göreve gelerek daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanvekili Hakkı Pekel ise "AK Parti istişare ile kurulan bir partidir. Siyasette istişare kültürü AK Parti ile birlikte gelişmiştir. Bizler AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istişare ile çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Önümüzde Türkiye için çok önemli bir seçim var. Bu seçimlerde başarılı olmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kale Belediye Başkanı Murat Koca da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bizlere destek olan, projelerimizin takibini Ankara'da sağlayan Hakan Kahtalı Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendisi bizlere çok destek oluyor hem Kale'nin hem Malatya'nın gelişimi ve kalkınması için büyük çaba harcıyor" diye konuştu. Kahtalı, daha sonra yeni Kale Belediye binasını ziyaret ederek, bina hakkında Koca'dan bilgiler aldı.

Kahtalı, ilçede Bent Mahallesi ve Darıpınar Mahallesi'ni de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.