Milletvekili Kahtalı'dan MTÜ'ye ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, MTÜ'yü ziyarette, "Turgut Özal Üniversitesi Malatya için önemli bir kazanım oldu" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak, Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve partililerle birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, üniversiteye olan desteklerinden dolayı Kahtalı'ya teşekkür etti.

Turgut Özal Üniversitesi'nin Malatya için önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Milletvekili Kahtalı ise, "Üniversitemizin kurulmasının 10-15 yıllık bir süreci var. Bu üniversitenin Malatya'ya kazandırılması için siyasiler olarak Cumhurbaşkanımıza yoğun bir talepte bulunduk ve daha sonra da üniversitenin kurulmasına Cumhurbaşkanımız karar verdi. Üniversitemiz her açıdan Malatya'ya değer kattı. Hem ilimiz hem ülkemiz için büyük bir kazanım oldu. Bu kampüsün dışında Yeşilyurt'ta da büyük bir yerleşkesi olacak. Fakülte sayısı ve öğrenci sayısı da artacak. Rektörümüz ehil ve tecrübeli bir arkadaşımız. Ekibini de tecrübeli arkadaşlardan oluşturdu. Biz AK Parti olarak eğitime büyük destekler verdik, vermeye de devam edeceğiz. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte üniversitemize de her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.