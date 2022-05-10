Milletvekili Kahtalı'dan özlük hakları müjdesi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz ve partililerle birlikte Öz Sağlık-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Mustafa Türkoğlu'nu ziyaret ederek sendika faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ziyarette konuşan Milletvekili Kahtalı, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalıştığını hatırlatarak, “İnsanların birbirinden uzaklaştığı, birbirinin arasına mesafe koyduğu bir dönemde sağlık çalışanları hastalarla direkt temas ederek onlara yardımcı olmaya ve sağlıklarına kavuşturmaya çalıştı. Allah'a şükürler olsun ülkemizde çok da başarılı bir süreç geçirdik. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza bu süreçte gösterdikleri hassasiyet ve özveriden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti iktidarları döneminde en çok yatırım yapılan alanın sağlık olduğunun altını çizen Kahtalı, “Şu anda bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir sağlık sistemine sahibiz. Fiziki ve makine, ekipman anlamında bütün yapılanmamızı tamamladık. Malatya bazında baktığımızda bir üniversite hastanemiz var. Tüm bölgeye hitap ettiği gibi ülkemize de hitap ediyor. Yine eğitim ve araştırma hastanemiz ve diğer sağlık kuruluşlarımız da kentimize önemli hizmetler veriyor. Bundan sonraki süreçte de inşallah sağlık yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sağlık ordumuz çok güçlü. Hiçbir vatandaşımızı görmemezlikten gelmiyoruz. Hiçbir vatandaşımızı kaderine terk etmiyoruz. Bugün gerek ambulans helikopterlerimiz gerek ambulans uçaklarımız yer fark etmeksizin talep eden bütün hastalarımızın yardımına koşuyor bu büyük bir onur ve gurur” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kahtalı, “Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda inşallah bu talepleri yerine getireceğiz. Özellikle 4D yasası ile beraber taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımızın aynı işi yapıp farklı maaşlarla çalışmaları veya diğer illerde aldıkları haklarla Malatya'da aldıkları haklar arasında bazı farklılıkların giderilmesi için gerekli girişimleri de yaptık. İnşallah bunu da en kısa sürede olumlu sonuçlandıracağız” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öz Sağlık-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Mustafa Türkoğlu da, sendika hakkında bilgiler vererek, “Sendikamız 2014 yılında kurulmuş, 200 bin üyesiyle Türkiye'nin 3. büyük sendikası konumunda. Kendi iş kolunda da Türkiye'nin en büyük sendikası olarak hizmet veriyor. Malatya'da Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığı'nda toplamda 2 bin üyesi ile tek yetkili sendika olarak hizmet vermekte” ifadelerini kullandı.