Milletvekili Kahtalı'dan teşkilata teşekkür ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Bir seçim sürecini geride bıraktık. Büyük bir başarı elde ettik. Malatya olarak Türkiye'de önemli bir derece yaptık. Türkiye'de bugün en fazla oy alan ikinci il olmamız şuanda sayın Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimizin taktirine şayan oldu" dedi.

Milletvekili Kahtalı, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim sonrası AK Parti Malatya İl Teşkilatı, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Başkanları ile Kadın ve Gençlik Kollarını ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ilk olarak AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, "Tüm teşkilat olarak, milletvekillerimizin ciddi emek ve mesai gösterdikleri seçim çalışmalarını başarıyla bitirdik. Milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza seçim çalışmalarında gösterdikleri üstün çaba, gayret ve mesailerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu başarılardan milletvekillerimizin katkıları çok büyük. Bundan sonraki dönemde de milletvekillerimizle beraber teşkilatlar olarak belediyelerimizin halkımıza güzel hizmetlere vesile olmaları için elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise "Bir seçim sürecini geride bıraktık. Büyük bir başarı elde ettik. Malatya olarak Türkiye'de önemli bir derece yaptık. Türkiye'de bugün en fazla oy alan ikinci il olmamız şuanda sayın cumhurbaşkanımız ve genel merkezimizin taktirine şayan oldu. Malatya'mız yüzümüzü ak etti. Burada emeği geçen başta il başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonrada Malatya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı daha sonra AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci'yi ziyaret etti. Kahveci, ziyaretinden dolayı Kahtalı'ya teşekkür ederek, "31 Mart Yerel Seçimlerinde sonra Battalgazi olarak il başkanımız öncülüğünde başarılı bir seçim geçirdik. Battalgazi olarak Malatya genelinde Türkiye üçüncüsü olduk. Büyükşehirlerde Türkiye ikincisi olduk. Özelde Battalgazi'de güzel bir seçim çalışması sonucunda yüzde 70.26 oy alarak Malatya'da ve Türkiye'de güzel bir seçim çalışması yaptık. Bu noktada ziyaretimize gelen değerli milletvekilimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da konuşmasında şunları söyledi: "AK Parti Battalgazi teşkilatı seçim döneminde önemli bir başarıya imza attılar. Malatya'da AK Parti olarak bizimde göğsümüzü kabartılar. Türkiye'de önemli bir derece elde ettiler. 300-350 bin bandında olan ilçeler arasında en fazla oyu alan ilçe konumuna geldiler. Kıymetli ilçe başkanımı ve teşkilatını kutluyorum."

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ardından AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçıkaya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Yalçınkaya, ziyarette "Bugüne kadar hep teşkilatımızın yanında olan, teşkilatımızın içinde yetişmiş vekilimiz bu ziyareti ile bizleri şereflendirmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise "Malatya için önemli bir seçimdi. Halkımızın büyük bir takdiri ile iyi bir sonuç aldık. Yeşilyurt bölgesi bugüne kadar aldığımız oyun daha üzerinde oy aldık. Yeşilyurt teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milletvekili Kahtalı daha sonra AK Parti Malatya Kadın ve Gençlik Kollarını ziyaret ederek, seçimde gerçekleştirdikleri çalışmadan dolayı teşekkür etti.