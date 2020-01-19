Milletvekili Kahtalı'dan yerli silah değerlendirmesi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi ilçesine bağlı mahallere yaptığı ziyarette, Türkiye'nin savunma sanayisindeki milli ve yerli silah atılımına dikkat çekerek, "Silahının yüzde 80'ini kendi üretebilen ülke konuma geldik” dedi.

Milletvekili Kahtalı, beraberinde partililerle birlikte, merkez ilçe Battalgazi'nin, Kemerköprü, Hasırcılar, Boran, Toygar ve Kadıçayırı Mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, AK Parti iktidarının 17 yılda yaptıkları hizmetleri anlatan Kahtalı, Türkiye savunma sanayisindeki milli ve yerli silah atılımına vurgu yaptı. Helikopterden makine tüfeklerine kadar bir çok silahın üretildiğini hatırlatan Kahtalı, "Ülkemiz savunma anlamında baktığımız zaman, silahının yüzde 80'ini kendi üretebilen ülke konuma geldi. Uçak ve helikopterini Allah'ın izniyle kendi üretebilme konuma geliyor. Milli aracını üretebilme noktasına gelen ülkemiz, kabuğunu kırdı" dedi.

Yeni yapılan İstanbul Havalimanını da hatırlatan Kahtalı, “Deniz altından yollar götürebilen trenler götüren bir ülke durumuna geldik. Dünyanın en büyük hava alanın yapabilen ülke konumuna geldi, Sağlık anlamında ABD ve İngiltere Avrupa'da olmayan tüm sağlık hizmetlerini ülkemize kazandırıldı. Ulaşımda milli eğitimde hangi konudan bakarsanız bakın. Bunlarla gurur ve onur duyuyoruz. İnşallah vermiş olduğunuz bu destekler devam ettiği sürece dualarla Allah'ın yardımı ve vatandaşlarımızın dualarıyla bu ülkeyi 10 yıl ve 100 yılarca bu anlayış ve dava içerisinde hizmetlere devam edeceğiz” diye konuştu.