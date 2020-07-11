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Milletvekili Kahtalı'nın acı günü

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen yeğeni Ahmet Kahtalı (45) vefat etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen yeğeni Ahmet Kahtalı (45) vefat etti.


Milletvekili Kahtalı'nın ağabeyinin oğlu 45 yaşındaki Ahmet Kahtalı'nın bir süredir böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü ve dün akşam Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde vefat ettiği öğrenildi.


Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Kahtalı'nın cenazesi bugün Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına müteakip defnedildi. Cenaze törenine çok sayıda katılım olurken, Milletvekili Kahtalı ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

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