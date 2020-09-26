İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Kahtalı'nın danışmanı hayatını kaybetti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın danışmanı Furkan Gelir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Milletvekili Hakan Kahtalı'nın Ankara'da bulunan danışmanı 25 yaşındaki Furkan Gelir, bir süredir kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz yıl evlenen genç danışmanın hastalığı ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavi sürecinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Gelir'in ölüm haberi Malatya'da da üzüntüyle karşılandı.


Malatyalı olan genç danışmanın cenazesinin yarın sabah Malatya'da defnedilmesi beklenilirken, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda seveni de ölüm haberinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.