Milletvekili T?fenkci: ?2020 b?t?esiyle T?rkiye'yi ?aha kald?raca??z?

AK Parti Malatya Milletvekili B?lent T?fenkci, TBMM'de yapt??? konu?mada, ?Cumhurba?kanl??? H?kumet sisteminin 2020 y?l? b?t?esiyle T?rkiye'yi ?aha kald?raca??z? dedi.

2020 y?l? b?t?esi ?zerinde AK Parti grubu ad?na T?rkiye B?y?k Millet Meclisi'nde konu?an AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK ?yesi B?lent T?fenkci, 2020 Y?l? Merkezi Y?netim B?t?e Kanun Teklifi ve 2018 Y?l? Merkezi Y?netim Kesin Hesap Kanununun kabul edildi?ini belirterek, ?Bu s?re?te her bakanl???n b?t?esini g?rme ?ans? bulduk. Y?ce meclisimiz, ge?ti?imiz on bir g?n boyunca b?t?e ?zerine ilgili ilgisiz, hakl? ve haks?z de?erlendirmelere sahne oldu. Ku?kusuz, bu de?erlendirmeler, demokrasinin gere?i ve milletimizin sesi olmas? dolay?s?yla olduk?a k?ymetlidir. Her ?eye ra?men verimli bir b?t?e g?r??mesi s?reci ge?irdi?imizi d???n?yorum? ?eklinde konu?tu.

T?rkiye'nin her alanda 4 kat b?y?d???n? belirten T?fenkci, b?t?e g?r??melerinde s?z alan muhalefet partisi temsilcilerini ele?tirdi. Muhalefetin halen 90'l? y?llarda kald???n? ifade eden T?fenkci, ?Daha hala zannediyorlar ki T?rkiye'nin sadece bir Atat?rk Baraj? var, Atat?rk Baraj?'n?n d???nda bir baraj AK Parti d?neminde yap?lmad?. Sadece AK Parti d?neminde 565 baraj yap?ld?. Bakt???m?z zaman, Ermenek ve Deriner Baraj? y?kseklik bak?m?ndan. Yusufeli Baraj? d?nyan?n en b?y?k baraj?, ondan y?kse?ini de yapmalar? m?mk?n de?il. Sadece Deriner Baraj?'ndan T?rkiye'nin y?ll?k kazanc? 6 milyar. Dolay?s?yla bu noktada biz 90'l? y?llar? ?oktan a?t?k ve gelinen noktada her alanda en az 3,5-4 kat b?y?yen bir T?rkiye var.? dedi.

?AK Parti ile birlikte b?t?e a??klar? azalm?? ve son bulmu?tur?

AK Parti H?kumetleri olarak 17 y?ll?k s?re?te siyasi ve ekonomik istikrar?n g?stergesi olan 18'inci b?t?eyi g?rmenin mutlulu?unu ya?ad?klar?n? belirten T?fenkci, ?unlar? s?yledi:

?17 y?ll?k iktidar?m?z d?neminde b?t?e disiplinindeki istikrarl? duru?umuzu her zaman sergiledik ve bu b?t?ede de bunu g?r?yoruz. AK Parti y?netimiyle birlikte, uzun y?llar T?rkiye'nin g?ndemine oturan b?t?e a??klar? azalm?? ve son bulmu?tur. 2002 y?l?nda y?zde 11,2 olan b?t?e a????n?n 2018 y?l? sonlar?na do?ru y?zde 2'ye d??t???n? g?r?yoruz. B?t?e disiplinini esas alan ve g?ven veren y?netimlerimizle faiz harcamalar?nda dramatik bir d????? ya?ad?k. 2002 y?l?nda faiz harcamalar?n?n b?t?e i?erisindeki pay? y?zde 43,2 iken 2020 y?l? b?t?esinde bu oran?n y?zde 12,7 seviyesinde kalmas? beklenmektedir. Cumhurba?kanl??? h?kumet sisteminin 2020 y?l? b?t?esine bakt???m?zda ?On Birinci Kalk?nma Plan? ve Yeni Ekonomik Program' hedeflerimizi merkeze alan, her alanda geli?meyi ?ng?ren, ?al??an?, emek?iyi, ?reticiyi, ?ift?iyi, kad?nlar?m?z? ve gen?lerimizi destekleyen, k?saca 82 milyonun b?t?esi oldu?unu g?r?yoruz.?

?T?rkiye ekonomisi hedeflerine kararl?l?kla y?r?meye devam edecektir?

Ekonomide ya?anan dalgalanmalar, uygulanan yapt?r?mlar ve b?lgesel belirsizliklerin T?rkiye'yi hedeflerinden uzakla?t?rmad???n? da ifade eden T?fenkci, ?K?resel ekonomi, ticaret sava?lar? ba?ta olmak ?zere, Brexit, para ve maliye politikalar?na ili?kin belirsizlikleri ve jeopolitik geli?meler etkisiyle d?nya ticaretinin zay?f seyrini s?rd?rd???n? de g?rmekteyiz. Bu durum uluslararas? kurulu?lar taraf?ndan da teyit edilmektedir. IMF, y?zde 3,9 olan 2019 y?l? ekonomik b?y?mesinin tahmin oranlar?n? y?zde 3'e d???rm??, dikkatinizi ?ekmek isterim ki bu oran, son on y?l?n en d???k seviyelerindedir. 2019 y?l?nda k?resel b?y?menin y?zde 1,4 seviyesinde kalaca?? da ifade edilmektedir. D?nya Ticaret ?rg?t? ise 2019 y?l? d?nya mal, ticaret art??? oran?na ili?kin tahminini y?zde 4'ten y?zde 1,2'ye indirmi?tir. K?resel ekonomideki yava?lamaya ve ticaret ortam?ndaki olumsuzluklara ra?men, T?rkiye ekonomisi dengelenme ve toparlanma s?recine girmi?tir ve hedefine de kararl?l?kla y?r?meye devam edecektir. Ekonomide ya?anan dalgalanmalar, uygulanan yapt?r?mlar ve b?lgesel belirsizlikler T?rkiye'yi hedefinden uzakla?t?rmam??t?r, aksine, bizleri hedeflerimize daha da yak?nla?t?rm??t?r? diye konu?tu.

?D?nyan?n en h?zl? b?y?yen ekonomilerinden biri olduk?

D?? ticarette T?rkiye'nin ?izilen tablonun aksine, olduk?a g??l? ve olumlu bir performans sergilemeye devam etti?ine dikkat ?eken T?fenkci, konu?mas?n? ??yle s?rd?rd?:

?2019 y?l?nda k?resel ihracat bir?ok ?lkede azal?? g?sterirken T?rkiye g??l? konumunu koruyarak ihracat?n? art?rmaya devam etmektedir. Nitekim, bir ?rnek vereyim, D?nya Ticaret ?rg?t?n?n verilerine g?re, ilk dokuz ayda verisi a??klanan 69 ?lkeden 50'sinin ihracat?nda azal?? g?rmekteyiz. Buna kar??n, T?rkiye, ihracat?n? y?zde 2,3 oran?nda art?rm??t?r. ?lkeler s?ralamas?na bakt???m?zda, art?? oran? baz?nda ihracatta 7'nci s?raday?z, de?er olarak da ihracat art???nda 5'inci s?rada bulunmaktay?z. 2002 y?l?nda 5 milyar dolar?n ?zerinde ihracat yapan tek sekt?r?m?z varken bug?n 5 milyar dolar?n ?zerinde ihracat yapan 11 sekt?r?m?z bulunmaktad?r. Genel ticaret sistemine g?re nominal ihracat, ekim ay?nda, 12 ayl?k miktara bakt???m?zda, 179,9 milyar dolara ula?m??, 12 ayl?k ithalat ise 205 milyar dolara gerilemi?tir. Burada bakt???m?zda, yine, ?izilenin aksine, makine ve te?hizatlardaki g?receli azal???n esas?nda, azal?? de?il- yerli ?retimle dolduruldu?unu g?rebiliriz?

?Sanayi ?retim Endeksi 3,8 art?? g?sterdi?

D?viz kurunda ya?anan dalgalanmalar?n bir yandan enflasyon ?zerinde yukar? y?nl? bask? olu?tururken di?er taraftan da b?y?me rakamlar?n? olumsuz etkiledi?ini belirten T?fenkci, ?Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an'?n liderli?inde k?resel ko?ullardaki belirsizliklerin ve ?lkemize kar?? yap?lan ekonomik sald?r?lar?n ?stesinden gelmek i?in denge, disiplin ve d?n???m? ?nceleyen Orta Vadeli Program olu?turuldu? dedi. Son d?nemlerde a??klanan rakamlar?n uygulanan politikalar ile ekonominin toparlanma s?recine girdi?ini de ortaya koydu?u anlatan T?fenkci, ?Nitekim, ge?ti?imiz g?nlerde a??klanan Sanayi ?retim Endeksi Ekim'de ge?en y?l?n ayn? ay?na g?re y?zde 3,8 art?? g?stermi?tir. Biraz ?nce imalat sanayisindeki kapasite kullan?m oran?ndaki sekiz y?ll?k art??? s?yledim, son kas?m ay?nda da on be? ay?n zirvesine ??kt???n? g?rmekteyiz. ?malat sanayisi katma de?eri itibar?yla d?nyada 2002 y?l?nda 20'nci s?radayken bug?n 13'?nc? s?raya y?kseldik. T?m bu veriler ekonomimizin canland???n?n da g?stergeleri. Di?er taraftan, enflasyon verilerinde de ?nemli iyile?meleri g?r?yoruz. Y?lba??ndan bu yana t?ketici enflasyonunda 10 puana yak?n d???? sa?land?. Bu durumun yans?malar?n? g?ven endeksindeki iyile?melerde de g?rmekteyiz. Yeni Ekonomik Program'da enflasyonun 2020 y?l?nda y?zde 8,5'e, program d?nemi sonunda da y?zde 4,9'a d??mesi hedeflenmektedir. ??te, b?t?enin de buna uygun yap?ld???n? m??ahede etmekteyiz? ifadelerine yer verdi.

?5 ayda 1200 baz puan faiz indirimi?

Faizlerde kayda de?er d????lerin ger?ekle?tirildi?ini ve son 5 ayda bin 200'l?k baz puan indirimin sa?land???n? dile getiren T?fenkci, ?Merkez Bankas?n?n uygulad??? ger?ek?i para politikas? ve kamu bankalar?n?n ?reticinin yan?nda g??l? duru?uyla piyasalar ?zerindeki faiz bask?s? da bertaraf edildi. T?rkiye i?in kronik bir problem olan cari i?lemler dengesinde cumhuriyet tarihinin en y?ksek cari fazlas?n? verdik. 2019 y?l? Eyl?l ay? itibar?yla y?ll?kland?r?lm?? cari i?lemler dengesinde 5,9 milyar dolar fazla olu?mu?tur. Bu sonucun ortaya ??kmas?nda ku?kusuz H?kumetin ald??? yerinde ve do?ru kararlar etkili olmu?tur? dedi.

?T?rkiye en fazla d?? yat?r?m alan ?lkeler aras?nda?

T?rkiye'nin ihracat?n?n 190 milyarlar dolarlara ??kt???n? kaydeden T?fenkci, ?Ge?ti?imiz 17 y?lda atm?? oldu?umuz tohumlar?n bug?n ger?ekten hayata ge?ti?ini g?rmek, verim verdi?ini g?rmek bizleri de mutlu etmektedir? ifadelerini kulland?. T?rkiye'ye gelen do?rudan yat?r?mlar?n y?zde 13 artarak 13 milyar dolara ula?t???n? da aktaran T?fenkci, ?Baz? arkada?lar T?rkiye de?erlendirmesi yaparken ?zellikle uluslararas? sermayenin T?rkiye'ye gelmedi?inden bahsederler oysa elimizdeki rakamlara bakt???m?zda durumun bunun tersi oldu?unu da g?r?yoruz. Uluslararas? jeopolitik bask?lara ra?men, firmalar?n ?o?u, ?zellikle Bat? medyas?n?n ve ?lkemize kar??t lobilerin bask?lar?na ra?men, yat?r?m i?in T?rkiye'yi tercih etmektedirler. 199 ?lkenin yer ald??? en fazla d?? yat?r?m alan? ?lkeler s?ralamas?nda, 2018'de, bir ?nceki y?la g?re T?rkiye, 4 basamak y?kselmi?tir. ?lkemize g?venen, yat?r?m yapan herkes kazanm??t?r ve kazanmaya da Allah'?n izniyle devam edecektir? ?eklinde konu?tu.

?Sosyal yard?m programlar?n? ?e?itlendirdik?

T?fenkci, AK Parti h?kumetlerinin sosyal yard?mlarda da d?nyan?n say?l? ?lkeleri aras?nda yer ald???n? ifade ederek, ?Sosyal yard?m alan?nda reform olarak nitelendirebilece?imiz bir?ok yeni uygulamay? hayata ge?irdik ve sosyal yard?m programlar?n? ?e?itlendirdik. Bu kapsamda 2020 y?l? b?t?esinde sosyal harcamalar i?in ayr?lan kaynak miktar?n?n 69,5 milyar liraya ??kar?ld??? g?r?lmektedir ve bu tutar 2020 y?l? b?t?esinin y?zde 6,3'?ne denk gelmektedir. Bakt???m?z zaman, T?rkiye'de 4,3 dolar?n alt?nda ya?am?n? s?rd?renlerin oran?n?n 1,6'ya geldi?ini g?rmekteyiz. Bir ?nceki Ba?bakan?m?z burada, kendisi Ula?t?rma Bakan?yken de T?rkiye'nin b?t?n altyap?s?n? halletti. ?imdi 2020 b?t?esiyle de, in?allah, o altyap?n?n ?zerine ?st yap?y? da kullanarak T?rkiye'yi ?aha kald?raca??z; buna da eminiz. Sizler de o yollardan, o k?pr?lerden ge?erek bunun konforunu ve keyfini in?allah ya?am?? olacaks?n?z? dedi.

?Ter?rle m?cadelemiz aral?ks?z s?r?yor?

Esnaf ve sanatkarlar kooperatifleri arac?l???yla esnaf ve sanatkarlara sa?lanan d???k faizli finansman deste?inin bu y?l 23 milyar liray?, toplam kredinin ise 40 milyar liray? buldu?unu belirten Milletvekili T?fenkci, ?Biz, ekonomiyi geli?tirirken s?n?r ?tesinde ve yurt i?inde de ter?rle aral?ks?z m?cadele etti?imizi biliyorsunuz. Milletimiz ter?re kar?? dirayetli ve kararl? duru?uyla b?y?k ba?ar?lar elde etmi?tir. M?cadelemiz, en son ter?rist etkisiz hale gelinceye kadar devam edecektir. Hem PKK'yla hem PYD'yle hem FET?'yle m?cadelemiz Allah'?n izniyle, milletin deste?iyle de devam etmektedir. Bu vesileyle, bu topraklar i?in can?n? veren b?t?n ?ehitlerimize Cenab-? Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ?m?rler diliyorum. De?erli Ba?kan?m, de?erli arkada?lar; 2020 y?l? b?t?emizin milletimize, ?lkemize hay?rlar getirmesini Cenab-? Allah'tan temenni ediyorum, eme?i ge?enlere te?ekk?r ediyorum.? diye konu?tu.