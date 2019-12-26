Milletvekili Tüfenkci: Altay kışlasının devrini protokol aşamasına getirdik

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Altay kışlasının devrini protokol aşamasına getirdik" dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve partililerle birlikte, Malatya İmalat Demir ve Tamir Sanatkarlar Oda Başkanı Cevdet Özyalın ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, istişarelerde bulundu, esnaflarının sorunlarını dinlendi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmalat Demir ve Tamir Sanatkarlar Oda Başkanı Cevdet Özyalın, “Vekilimizin ve başkanımızın, esnaflarımızın sorunlarıyla ilgilenmesi, sanayi sitemizdeki sorun ve sıkıntılarımızı dinlemelerini, sorunları yerinde görüşmek ve dinlemek için bizleri ziyaret etmesini önemsiyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Sanayi Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Çünkü, Yeşilyurt ilçemizin en hareketli ve dinamik noktası sanayi sitesi ve esnaflarımızdır. Çalışan işleyen ve sürekli emek verilen ve emekçilerin bulunduğu merkez. Bizler Yeşilyurt Belediyesi olarak burada dönem dönem esnaflarımızla buradaki imalatçılarla istişarelerimiz oluyor. Tabi sanayi sitesinin eski olması ve yıllardır düzen ve sistemin de kurulamaması sorunu var. Malatya'nın hızlı gelişiyor olması yanında sorun ve sıkıntılarımız var. Sayın Bakanımız da büyük emek veriyor. Bizlerde uğraşıyoruz özellikle sanayinin taşıma noktasında yeni ve nitelikli alanların oluşması noktasında büyük gayretlerimiz var. Sizlerde biliyorsunuz birden bire de olmuyor. Bir süreci var. Hem arsa temin süreci hem de projelendirilip esnaflarımıza düzgün bir şeklinde esnaflarımıza tasarlanma süreci var. Bizlerde yerelde elbette emek verdiğimiz projelerle yeni dönemde bölgemize neler katacağımız onun çalışması içindeyiz. Tabi sanayilerin bizim bölgemizde kümelenmesi var. Özellikle onların resmi süreçleri, ruhsatlandırma süreçleri var. Buradaki bir takım uygulamalarla eski araçları toparladık. Bertaraf ettik. Düzeni kurmak istediğimiz gibi olmuyor. Çünkü dükkanlar çok dar, sokaklar dar. Şehir büyüdüğü için bir kısım sıkışıklık oluyor. Bakanımızla ve oda başkanımızla istişarelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Yeni bütçede sosyal politikalara daha çok pay ayrıldı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, önce TBMM'deki bütçe görüşmelerine temas etti. Tüfenkci, "Özellikle 2020 bütçesinde üretime sosyal politikalara daha çok pay ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, 2'nci bütçe hesabı olması nedeniyle özellikle hükümetimizin yeniden atağa kalkma bütçesi olarak hayata geçtiğini görüyoruz. Baktığımız zaman, ihracatçımıza, esnaflarımıza çiftçimize destek olduğu ve onların üretimini artırmaya yönelik gayretlerin olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak üreticimize ve esnafımıza destek veren bir bütçe olduğunu görüyoruz. Sosyal politikalar noktasında Türkiye bütçesinin önemli kısmının sosyal politikalara ayırdığını görüyoruz. En büyük payı da milli eğitime ayrılan pay olarak görüyoruz ve biliyoruz. Milli savunmaya da önemli pay ayrıldı. Türkiye'nin kendi kendine yete bilmesi ve uluslararası alanda bölgesel bir güç olma noktasında önemli bir desteğin olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış sorununa da temas eden Tüfenci, “Türkiye özellikle kuşatmaya çalışan, deyim yerindeyse, Antalya körfezine hapsetme girişimlerine karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve önderliğinde önemli bir hamle yapılarak Libya'yla ulusal hükümetiyle mutabakat imzalayarak oyun bozan Türkiye olduk. Yunanistan başta olmak üzere İsrail nasıl tuzaklar kurdurduklarını gözlemliyoruz. Allah şükür olsun Barış Pınarı Harekatı ile Fırat Kalkanı Harekatıyla sınırda güney koridorunda terör noktasını temizledik" dedi.

Yurt içindeki terörle mücadele konusuna da temas eden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Yurt içinde terörle mücadelemiz Allah hamd olsun başarıyla sürdürmekteyiz. Bunları yaparken bir taraftan da ülkemizin ekonomisini ileriye götürmeye ve Türkiye'nin ekonomisi atağa kaldırmaya çalışmaktayız. İnşallah 2020 yılında Türkiye'miz atağa kalkacağını hep birlikte göreceğiz. Esnaflarımızın kalkınma noktasında desteklenmesi noktasında üretimde teşvik edilmesi gerektiğini biliyorum" şeklinde konuştu.

“Altay kışlasının devrini protokol aşamasına getirdik”

Altay kışlasının bir bölümünün Büyükşehir Belediyesine devri çalışmaları konusuna parmak basan Tüfekci, “Gerek ülkemiz, gerek Malatya noktasında küçük esnafın şehir dışına çıkarılması noktasında bir yasa çıkarmıştık. Malatya'mız ilk 10 şehir içine almıştık. O günden beri ciddi gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın gayretiyle Altay kışlasının yeri noktasında protokol aşamasına getirdik. Milli Savunma Bakanlığı, teklifini Büyükşehir Belediye sine gönderdi. Değerlendirilecek. Altay kışlasının bir bölümünün esnaflarımıza verilmesiyle, şu anki sanayi sitesindeki sıkışıklığı da gidermiş olacağız” dedi.

Başkent'deki rüşvet tartışmalarına da değinen Tüfekci, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasında 25 milyonluk rüşvet iddiası var. Bunların ikisi de CHP ‘li. Bunların cevap vermesi gerekiyor. Birisi CHP eski Milletvekili diğeri de şu anki Belediye Başkanı nasıl yaptıklarını nasıl istediklerini kamuoyuna anlatsınlar" diye konuştu.